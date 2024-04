Autoscooter ist sein Job: Eine Fahrt bleibt Florian Diebold immer in Erinnerung

Plus Auf einer Auto-Scooter-Bahn geht es nicht immer nur spaßig zu. Es kommt ganz auf die Tageszeit an. Schöne Erlebnisse gibt es dennoch zuhauf.

Noch halten sich die Zusammenstöße in Grenzen. Ab und zu ist ein Krachen zu vernehmen, Kinderlachen folgt sofort. Mitarbeiter Deniz Akyol steht neben einer der Autoscooterbahnen auf dem Plärrer und beobachtet das Treiben an diesem Nachmittag. "Abends wird es wilder, dann kommen die Erwachsenen", sagt er. Akyol passt auf, dass der Spaß auch wirklich Spaß bleibt. Bremsen müssen die Verantwortlichen beim Autoscooter aber nicht nur die Euphorie von manchem Fahrgast, sondern auch die Gefährte.

Deniz Akyol ist nicht der Einzige, der sich um die Fahrgäste kümmert. Insgesamt sind es vier Personen, dazu kommt Streckenbetreiber Florian Diebold. Der wacht vom Kartenhäuschen aus über die Bahn. "Von hier habe ich alles im Blick", sagt er und schaut konzentriert über die Fahrfläche. Diebold hat offenkundig ein Adlerauge, aus der Entfernung sieht er, dass ein Kind nicht richtig angeschnallt ist. "Sicherheitshinweis: In Fahrzeug Drei bitte den Gurt anlegen", spricht er in sein Mikro. Das braucht er auch, um eine neue Runde anzusagen. Das sagt er aber nicht nur, er bremst auch. Unter dem Tisch, über dem sein Mikrofon hängt, hat er zwei Pedale, mit denen er die Scooter starten und stoppen kann.