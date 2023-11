Mit dem Christmas Garden wird der Zoo jetzt nachts zum Lichtermeer

Das Open-Air-Event macht zum ersten Mal in Augsburg Station. Bis zum 7. Januar lockt es mit tausenden von Lichtern, Farben und Formen.

Dick eingemummelt Hand in Hand durch ein funkelndes Lichterspektakel voller Farben und Formen flanieren - das können Besucher des Christmas Garden, der am Freitagabend auf dem Gelände des Augsburger Zoos zum ersten Mal seine Tore öffnete. Bis ins neue Jahr sorgen die eindrucksvollen Lichtinstallationen auf dem zwei Kilometer langen Rundweg für eine schillernde und märchenhafte Atmosphäre voller Glanzpunkte. Auch wenn das Wetter zum Start am Freitag etwas ungemütlich war, kamen doch einige Besucher, um sich das Lichterspektakel, das erstmals in Augsburg Station macht, anzusehen.

49 Bilder Christmas Garden - die schönsten Bilder vom Lichterglanz im Augsburger Zoo Foto: Michael Hochgemuth

Wer selbst durch den funkelnden Sternenwald laufen oder den schimmernden Booten auf dem See der Träume hinterherschauen will, hat noch bis zum 7. Januar Zeit. Karten kosten je nach Wochentag zwischen 19,50 und 29,50 Euro für Erwachsene und 53 bis 59,50 Euro für Familien. Ermäßigten Eintritt gibt es für Kinder (6 bis 14 Jahre), und zeitweise für Schüler, Studierende und Senioren. Tickets sind auf christmas-garden.de/augsburg und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf myticket.de erhältlich.

