Mitarbeiterin eines Augsburger Supermarktes stoppt zwei Ladendiebe

Ein 24- und ein 25-Jähriger haben am Donnerstag mehrere Waren aus einem Supermarkt in der Neuburger Straße in Lechhausen entwendet.

Laut Polizei verließen die beiden gegen 15.15 Uhr den Kassenbereich, ohne ihre Waren zu bezahlen. Diese hatten einen Wert im niedrigen dreistelligen Bereich. Eine Mitarbeiterin beobachtete die Männer, stoppte sie und verständigte die Polizei.

Die Beamten nahmen das Duo mit zur Dienststelle und veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung. Da die Männer nicht aus Deutschland kamen, mussten sie eine Sicherheitsleistung von 800 Euro bezahlen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls. (ina)