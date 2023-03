Der Mittlere Graben wird ab Montag gesperrt – für mehrere Monate

Autofahrer müssen sich in Augsburg auf eine monatelange Umleitung einstellen: Der Mittlere Graben wird lange gesperrt sein. So lässt sich die Baustelle umfahren.

Autofahrer und -fahrerinnen in der Innenstadt müssen sich ab Montag auf Umwege gefasst machen: Die Stadt wird den Mittleren Graben zwischen Leonhardsberg und Barfüßerstraße ab 6. März für mehrere Monate sperren. Grund ist die Erneuerung der Fahrbahn, Umbauarbeiten an Bushaltestellen und die Einrichtung von Fahrradstreifen. Der Stadtrat hatte den Umbau 2021 beschlossen, auch um die 100 Meter lange Radweglücke auf der Achse zwischen Rotem-Tor-Wall und UPM zu schließen.

Mittlerer Graben gesperrt: Das geschieht auf der Baustelle in Augsburg

Die Überlegungen der Stadt sehen vor, den Radverkehr auf dem Gehweg mit einem Trennstreifen unterzubringen beziehungsweise in Gegenrichtung Platz auf der Fahrbahn zu schaffen, indem man den Gehweg ein Stück weit in eine Grünfläche verlegt. Vor dem Haus Mittlerer Graben 1 verbleibt allerdings eine Engstelle, die einen Radstreifen unmöglich macht. Hier soll der Gehweg so weit abgesenkt werden, dass ein Hängenbleiben am Bordstein mit den Pedalen verhindert wird.

Im vergangenen Jahr gab es schon eine Sperrung wegen Kanalarbeiten in diesem Bereich. Laut Stadt sind Umleitungen über Jakoberstraße, Lauterlech und Henisiusstraße (vom Vogeltor kommend) bzw. über Pilgerhausstraße, Jakobertor und Jakoberwallstraße (aus Richtung UPM kommend) ausgeschildert. Ab den Sommerferien soll der Mittlere Graben zumindest in eine Richtung wieder befahrbar sein. Die Stadt empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren. Umgeleitet werden muss auch die Buslinie 35. Im Umfeld der Baustelle und entlang der Umleitungsstrecken werden teils Stellplätze wegfallen. Auf der Achse Oberer/Mittlerer Graben werden die an die Baustellenzone angrenzenden Teilstücke zudem zur Einbahnstraße erklärt.

Neben den Arbeiten am Mittleren Graben steht im Laufe des Jahres auch noch eine Sperrung des benachbarten Schmiedbergs (Kanalbauarbeiten) und der Karolinenstraße (Neugestaltung) an. Die Baustellen, so das Tiefbauamt, seien in ihren Auswirkungen aufeinander abgestimmt. (skro)