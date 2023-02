Die Universität Augsburg verbessert das Rad-Parken am Campus

Bei schönem Wetter werden die Stellplätze auf dem Campus knapp, bei Regen fehlt Wetterschutz. Jetzt will die Universität Augsburg das Angebot verbessern. Das ist geplant.

Sehr viele Studentinnen und Studenten in Augsburg fahren regelmäßig mit dem Rad zur Uni. Für Kritik sorgt, dass mit dem Trend zum Rad und steigenden Studierendenzahlen die Stellplätze am Campus bei gutem Wetter längst nicht mehr ausreichen. Wenn es regnet, sind abgestellte Bikes auch nicht vor Nässe geschützt. "Das Thema Fahrrad ist ein Dauerbrenner", sagt Studierendenvertreter Fabian Uhlich. Jetzt kündigt die Universität umfassende Verbesserungen an. Das Paket reicht von modernen Ständern bis hin zur E-Ladestation.

Nachhaltige Mobilität sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die Universität klimaneutral zu machen, teilt die Pressestelle mit. Deshalb soll die Stellplatzsuche für rund 20.000 Studierende und auch für Beschäftigte einfacher werden. Alte Fahrradständer sollen bis Ende 2023 durch nutzerfreundlichere Modelle ersetzt, das Angebot an Stellplätzen erweitert und wo nötig überdacht werden. An fast allen Fakultätsgebäuden werden die Kapazitäten maximiert, alte Vorrichtungen schrittweise erneuert und an offenen Stellen mit einer Überdachung versehen, so weit der Plan. Über zwanzig geeignete Standorte für offene Überdachungen seien ausgewiesen worden. Musteranlagen stehen schon.

Universität Augsburg: Das sind Schwerpunkte beim Ausbau

Zusätzlich sollen drei weitere "Reparaturzentren" unmittelbar auf dem Campus eingerichtet werden. Sie sind als Erweiterung für die bestehende Reparaturstation am Uni-Sportzentrum gedacht. Langfristig soll neben der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ein Fahrradparkhaus entstehen. Zudem besteht laut Universität die Möglichkeit, mittelfristig Ladestationen für Elektro-Fahrräder einzurichten.

Armin Wonnenberg von der Abteilung Bau und Technik der Uni kündigt beim Ausbau des Angebots einige Schwerpunkte auf dem Campus an. "Das meiste wird sich neben den Reparaturzentren und dem Fahrradparkhaus vor dem Hörsaalzentrum, dem Haupteingang des A-Gebäudes, bei der Mensa und im Innenhof des D-Gebäudes tun, wo sich unter anderem die Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät, Philologisch-Historische, Katholisch-Theologische Fakultät und die Alte Cafeteria befinden." Schrittweise sollen danach weitere Standorte ins Auge gefasst werden.

Verbesserungen sollen rund 400.000 Euro kosten

Fabian Uhlich, Präsident des studentischen Konvents, sagt: "Nach meinem Eindruck sind das Rad und der öffentliche Nahverkehr bei Studierenden die gefragtesten Verkehrsmittel zur Uni." Das Stellplatzangebot zu verbessern, sei deshalb ein guter und richtiger Schritt. Auch in zwei Konventen der Studierenden war die Ausweitung der Fahrradparkmöglichkeiten gefordert worden. "Wo Stellplätze vorhanden sind, wird auch Rad gefahren", so Florian Lenz vom Asta-Umweltreferat. Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen nach ersten Schätzungen der Universität über 400.000 Euro.