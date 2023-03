Ist die Smart City eine Lösung für Pendlerinnen und Pendler in Augsburg?

Plus Jeden Tag pendeln Zehntausende nach Augsburg oder ins Umland. Smart-City-Konzepte revolutionieren diese Form der Mobilität. Was kann das für Augsburg bedeuten?

Verstopfte Straßen an der Ortsgrenze, volle Autobahnzubringer oder der Stehplatz im Schichtbus: Pendeln ist für viele Menschen in der Region Alltag. Zwar gibt es bereits zahlreiche Konzepte, mit denen der Verkehr zu Stoßzeiten gemanagt wird. Unter dem Schlagwort Smart City sollen die aber zunehmend digitalisiert werden. Das umfasst datengestützte Parkleitsysteme genau wie eine intelligentere Vernetzung verschiedener Verkehrssysteme. So sieht der Stand der Dinge in Augsburg aus.

Werner Strobel ist einer von fast 80.000. An drei Tagen die Woche pendelt der Gablinger mit dem Auto an den Stadtrand nach Oberhausen, wo er kostenlos parken kann. Von dort geht es mit der Straßenbahn weiter ins Zentrum. Rund 35 Minuten brauche er für die ganze Strecke. Normalerweise nutze er den Zug. Wegen der Baustelle zwischen Donauwörth und Augsburg sei er jetzt aber auf Auto und ÖPNV angewiesen. "Weil das die günstigste Alternative ist", sagt Strobel. An sieben Standorten am Stadtrand können Pendlerinnen und Pendler derzeit kostenlos parken und mit dem öffentlichen Nahverkehr weiterfahren. Das soll dazu führen, dass weniger Menschen mit dem Auto bis in die Innenstadt fahren.

Umstieg zum ÖPNV im Pendelverkehr ist zentral für die Mobilitätswende

Denn vielen Menschen geht es ähnlich wie Werner Strobel. Laut Agentur für Arbeit kommen 77.309 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus einem anderen Landkreis für ihren Job nach Augsburg. Umgekehrt arbeiten 55.867 regelmäßig außerhalb. Insgesamt zieht es also mehr Menschen nach Augsburg als die Stadt verlassen. Man spricht von einem Pendelsaldo von plus 21.442. Für eine Großstadt wie Augsburg ist das nicht ungewöhnlich.

Dazu meldet das kommunale Mobilitäts- und Tiefbauamt, dass bei rund der Hälfte aller Autofahrten in Augsburg Ziel oder Startpunkt außerhalb liege. Der Verkehr zwischen Stadt und Land trage damit maßgeblich zur Höhe des Verkehrsaufkommens und zum CO-Ausstoß bei. Daran hätten Pendlerinnen und Pendler einen großen Anteil. Vor allem zu Stoßzeiten machten sie laut dem Kommunalamt einen Großteil der Fahrzeuge auf den Straßen aus.

Die Smart City ist erklärtes Ziel der Augsburger Stadtregierung

Helfen sollen digitale Konzepte im Mobilitätsmanagement. Der Weg hin zur Smart City ist erklärtes Ziel der schwarz-grünen Stadtregierung in Augsburg. Druck kommt auch aus der Branche. Im aktuellen "Smart City Index" des IT-Verbands Bitkom steht Augsburg im Mittelfeld. Die Studie vergleicht seit 2019 den Digitalisierungsgrad in deutschen Großstädten. Laut Bitkom ist die Augsburger Verwaltung überdurchschnittlich gut digitalisiert. Im Teilbereich Mobilität bekommt die Stadt allerdings nur 53,3 von 100 Punkten. Das Mobilitätsangebot in Augsburg steht damit auf Platz 43 aller deutschen Großstädte. Mit 94,2 Punkten belegt Nürnberg in diesem Bereich Platz eins.

Für die Geschäftsstelle Smart City der Stadt Augsburg sind digitale Konzepte im Pendelverkehr vor allem sinnvoll, weil sie Ressourcen sparen. Das gelte für Kraftstoffe und für die Zeit, die Pendlerinnen und Pendler auf ihrem Arbeitsweg benötigten. Unter dem Stichwort datenbasierte multimodale Verkehrssteuerung arbeite man deshalb daran, die Nutzung mehrerer Verkehrsmittel besser aufeinander abzustimmen. Davon sollen Menschen wie Werner Strobel bei der Fahrt ins Stadtzentrum profitieren. Wenn Daten von Parkplätzen, Geschwindigkeitsmessern, Fahrradzählern und aus dem ÖPNV zusammenfließen, könnte das den Arbeitsweg deutlich flexibler machen, erklärt Augsburgs Smart-City-Manager Horst Thieme.

Bisher zeigt das intelligente Parkleitsystem nur den kürzesten Weg zu freien Parkplätzen in der Innenstadt an. Das könnte sich in Zukunft ändern, wenn zum Beispiel die Weiterfahrt mit der Straßenbahn während der Rushhour schneller wäre als das Auto. Umsteigemöglichkeiten, kostenfreie Parkplätze oder Carsharing-Angebote könnten dann auch auf dem Handy und sogar direkt im Auto angezeigt werden, sagt Thieme.

Der 20-Minuten-Takt ist ein Rückschlag für Augsburg-Pendler

Das Schlagwort Smart City wird von der Geschäftsstelle der Stadt unterdessen als Prozess verstanden. Zunächst gibt es für die Pendlerinnen und Pendler auch schlechte Nachrichten. Vergangene Woche wurde der Takt im Busverkehr angepasst. Wegen des Fachkräftemangels und der vielen Baustellen fahren die Augsburger Busse nur noch alle 20 Minuten. Davon sind insbesondere die Verbindungen zur Straßenbahn und zu anderen Buslinien betroffen. Auch auf dem Parkplatz in Oberhausen dreht sich zunächst noch alles um die aktuellen Herausforderungen. Neben Werner Strobel nutzten auch alle anderen befragten Pendlerinnen und Pendler das Angebot ausschließlich wegen der Zugbaustelle in Richtung Donauwörth.