Mobilitätswende

12:00 Uhr

Pendelverkehr in Augsburg: Ist die Smart City eine Lösung?

Plus Jeden Tag pendeln zehntausende Menschen nach Augsburg oder ins Umland. Smart-City-Konzepte revolutionieren diese Form der Mobilität. Was kann das für Augsburg bedeuten?

Von Julius Reinmuth Artikel anhören Shape

Verstopfte Straßen an der Ortsgrenze, volle Autobahnzubringer oder der Stehplatz im Schichtbus: Pendeln ist für viele Menschen in der Region Alltag. Zwar gibt es bereits zahlreiche Konzepte, mit denen der Verkehr zu Stoßzeiten gemanagt wird. Unter dem Schlagwort Smart City sollen die aber zunehmend digitalisiert werden. Das umfasst datengestützte Parkleitsysteme genau wie eine intelligentere Vernetzung verschiedener Verkehrssysteme. So sieht der Stand der Dinge in Augsburg aus.

Werner Strobel ist einer von fast 80.000. An drei Tagen die Woche pendelt der Gablinger mit dem Auto an den Stadtrand nach Oberhausen, wo er kostenlos parken kann. Von dort geht es mit der Straßenbahn weiter ins Zentrum. Rund 35 Minuten brauche er für die ganze Strecke. Normalerweise nutze er den Zug. Wegen der Baustelle zwischen Donauwörth und Augsburg sei er jetzt aber auf Auto und ÖPNV angewiesen. "Weil das die günstigste Alternative ist", sagt Strobel. An sieben Standorten am Stadtrand können Pendlerinnen und Pendler derzeit kostenlos parken und mit dem öffentlichen Nahverkehr weiterfahren. Das soll dazu führen, dass weniger Menschen mit dem Auto bis in die Innenstadt fahren.

