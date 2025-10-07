Modernisierung der AWS-Zentrale ist ein Zeichen des Respekts an Mitarbeiter

Gebäude der Jahrhundertwende sind gefragt. Hohe Decken, stilvolles Ambiente, der Hauch der Vergangenheit weht durch die Zimmer. Bei der AWS-Zentrale in der Riedingerstraße ist es ähnlich. Die Gebäude sind alt, die Zimmer zugig und die Vergangenheit lässt einen nicht los. Doch hier sind die Umstände wenig erfreulich. Seit Jahren arbeiten die Mitarbeiter unter veralteten Bedingungen. AWS und Stadtpolitik haben das Problem längst erkannt, doch geschehen ist bisher nichts. Ein baldiger Beginn der Modernisierung ist vor allem ihnen zu wünschen: den Mitarbeitern.

