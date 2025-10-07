Icon Menü
Modernisierung der AWS-Zentrale wäre ein Zeichen des Respekts an Mitarbeiter

Augsburg

Modernisierung der AWS-Zentrale ist ein Zeichen des Respekts an Mitarbeiter

Mitarbeiter der Müllentsorgung und der Straßenreinigung müssen bei jedem Wetter raus. Sie weiter unter veralteten Bedingungen arbeiten zu lassen, wäre fatal.
Jonas Klimm
Von Jonas Klimm
    •
    •
    •
    Eine Modernisierung der AWS-Zentrale ist dringend notwendig.
    Eine Modernisierung der AWS-Zentrale ist dringend notwendig. Foto: Marcus Merk

    Gebäude der Jahrhundertwende sind gefragt. Hohe Decken, stilvolles Ambiente, der Hauch der Vergangenheit weht durch die Zimmer. Bei der AWS-Zentrale in der Riedingerstraße ist es ähnlich. Die Gebäude sind alt, die Zimmer zugig und die Vergangenheit lässt einen nicht los. Doch hier sind die Umstände wenig erfreulich. Seit Jahren arbeiten die Mitarbeiter unter veralteten Bedingungen. AWS und Stadtpolitik haben das Problem längst erkannt, doch geschehen ist bisher nichts. Ein baldiger Beginn der Modernisierung ist vor allem ihnen zu wünschen: den Mitarbeitern.

