Modular 2022 in Augsburg: Bands, Line-up, Programm und alle Infos zum Festival

Das Modular-Festival in Augsburg findet im Juni 2022 auf dem Gaswerk-Areal statt. Wir haben alle Infos rund um Bands, Line-up, Termine und Programm für Sie.

Das Modular-Festival 2022 wird in diesem Jahr vom 3. Juni bis 5. Juni 2022 stattfinden. Der Kreisjugendring (KJR) erwartet als Veranstalter tausende Menschen, die an diesen Tagen auf das Gaswerk-Areal strömen sollen, um Live-Musik zu hören – nur von wem? Das Line-up wurde offiziell bekannt gegeben und außerdem verraten wir Ihnen, in welcher Reihenfolge die Bands und Künstler beim diesjährigen Modular-Festival auftreten werden. Alle Termine und das Programm für jeden Tag des Festivals haben wir hier für Sie.

Bands beim Modular-Festival 2022: Programm heute am 3. Juni 2022

Bühne am Kessel

14.30 – 15.10 Uhr: Mollo

15.45 – 16.30 Uhr: Eli Preiss

17.15 – 18.00 Uhr: t-low

18.45 – 19.30 Uhr: Rote Mütze Raphi

20.20 – 21.10 Uhr: Montez

22.00 – 23.00 Uhr: Symba

Bühne im Park

15.10 – 15.45 Uhr: Levarr

16.30 – 17.15 Uhr: Zartmann

18.00 – 18.45 Uhr: Kerosin95

19.30 – 20.20 Uhr: Nina Chuba

21.10 – 22.00 Uhr: Bruckner

23.00 – 00.00 Uhr: BRKN

Club Bühne

14.00 – 16.00 Uhr: Denny Dipper & Nachtschwester

& Nachtschwester 16.00 – 17.30 Uhr: Ash

17.30 – 19.00 Uhr: Dattelklauber

19.00 – 20.45 Uhr: Alessia Cattani & Jan Lepple

20.45 – 22.30 Uhr: Holocene & Adrift

22.30 – 00.00 Uhr: Neovex & David Strasser

Das Modular-Programm 2022: Termine am Samstag, 4. Juni 2022

Bühne am Kessel

14.30 – 15.10 Uhr: Marcoca

15.45 – 16.30 Uhr: Philine Sonny

17.15 – 18.00 Uhr: Drens

18.45 – 19.30 Uhr: Shelter Boy

20.20 – 21.10 Uhr: 01099

22.00 – 23.00 Uhr: Giant Rooks

Bühne im Park

15.10 – 15.45 Uhr: Estrella Drive

16.30 – 17.15 Uhr: Leepa

18.00 – 18.45 Uhr: Amilli

19.30 – 20.20 Uhr: Betterov

21.10 – 22.00 Uhr: Haiyti

23.00 – 00.00 Uhr: Tropikel Ltd

Club Bühne

14.00 – 16.00 Uhr: Valentin Zelz

16.00 – 17.30 Uhr: Lola Luc

17.30 – 19.00 Uhr: David Kochs

19.00 – 20.45 Uhr: Ludwig A.F.

Modular-Festival 2022 in Augsburg: Line-up am Sonntag, 5. Juni 2022

Bühne am Kessel

14.30 – 15.10 Uhr: Joe Leviosa

15.45 – 16.30 Uhr: Power Plush

17.15 – 18.00 Uhr: Bilbao

18.45 – 19.30 Uhr: Alli Neumann

20.20 – 21.10 Uhr: Leoniden

22.00 – 23.00 Uhr: Bilderbuch

Bühne im Park

15.10 – 15.45 Uhr: Mount Adige

16.30 – 17.15 Uhr: Tilman

18.00 – 18.45 Uhr: Das Ding Ausm Sumpf

19.30 – 20.20 Uhr: Aera Tiret

Tiret 21.10 – 22.00 Uhr: Edwin Rosen

23.00 – 00.00 Uhr: Jungle by Night

Club Bühne

14.00 – 16.00 Uhr: Pauletta Sniffcobar

16.00 – 18.00 Uhr: Tanja le Chains

18.00 – 19.30 Uhr: Rafner X Hutenberger (live)

19.30 – 21.30 Uhr: Konfusia

21.30 – 22.30 Uhr: Vöst & Tonlos

22.30 – 00.00 Uhr: Atlantik (live)

Nach dem offiziellen Programm wird es an allen drei Tagen des Modular-Festivals 2022 auch offizielle Aftershow Partys geben. Diese finden an drei verschiedenen Standorten und unter verschiedenen Mottos statt. Hier können Sie nach den Live-Konzerten weiter feiern:

Beim weissen Lamm

Club Paradox

Kantine Augsburg (nur am Freitag und Samstag)

"Wir planen mit einem Modular Festival, wie man es kennt", sagt SJR-Vorsitzender Jonas Riegel. "Die kleine Corona-Variante im vergangenen Jahr war für 2021 die einzige Möglichkeit, aber jetzt muss es wieder weitergehen. Die Jugend braucht ihre Räume zurück!" Festivalleiter Patrick Jung ergänzt: "Die Einwirkungen, die die Pandemie auf das Festival haben wird, können wir natürlich noch nicht gänzlich einschätzen, aber wir gehen fest davon aus, dass ein Modular Festival mit 10.000 Besuchenden möglich sein wird."

Das Festival wird ohne besonderes Einlasskonzept (2G, 3G oder ähnliches) und ohne Abstands- oder Maskenregelungen stattfinden. Allerdings stellen die Veranstalter auf dem Gelände an mehreren Standorten Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung.

Vorverkauf: Tickets für das Modular in Augsburg kosten 70 Euro

Die Nachfrage nach Tickets für das Modular ist groß, schon seit Anfang Februar sind die "Early Bird"-Tickets für das Modular-Festival ausverkauft. Jetzt sind die Dreitagestickets zum Preis von 50 Euro (ermäßigt) und 70 Euro (regulär) jeweils zzgl. Gebühren erhältlich.

Außerdem hat am Freitag, 18. März, der Vorverkauf für die Tagestickets begonnen. Diese sind für 25 Euro (ermäßigt) und 30 Euro (regulär) erhältlich. Die Karten gibt es online unter www.modular-festival.de.

Das Modular Festival wird vom Stadtjugendring Augsburg (SJR) veranstaltet und von der Stadt Augsburg gefördert. Das Festival findet vom 3. Juni bis 5. Juni 2022 statt, die Veranstalter des Modular erwarten rund 30.000 Besucherinnen und Besucher an drei Tagen auf dem Gaswerk-Areal in Augsburg. (AZ)

