Neue Acts für das Modular Festival 2025 stehen fest: So kommt man an Tickets

Das Modular Festival hat sich in den vergangenen Jahren zu einem jährlichen Höhepunkt für Jugendliche und junge Erwachsene in Augsburg entwickelt. Nun steht auch fest, wie das beliebte Festival auf dem Gaswerk-Areal im kommenden Jahr aussehen soll - und die ersten von insgesamt 60 Bands, die dabei auftreten werden. Auch klar ist zudem: Das Modular wird 2025 wieder größer ausfallen als 2024. Bis zu 11.000 Besucherinnen und Besucher dürfen dann gleichzeitig an den Konzertbühnen feiern (2024 gab es eine Beschränkung auf 9000 Menschen). Was die Veranstalter des Stadtjugendrings geplant haben, welche Bands für das offizielle Line-up verkündet wurden und wo es Tickets gibt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Modular Festival 2025 in Augsburg: Datum und Ort

Das Modular Festival findet auch 2025 wie gewohnt an einem Wochenende im Frühsommer statt. Bei der kommenden Ausgabe erstreckt es sich über diese drei Tage:

Freitag, 6. Juni 2025

Samstag, 7. Juni 2025

Sonntag, 8. Juni 2025

Trotz der Kritik, die es immer wieder an der Lautstärke und den Besucherströmen gibt, bleibt der Ort für das Festival derselbe: das Gaswerk-Areal in Augsburg-Oberhausen.

Ticket-Verkauf für das Modular Festival 2025

Der Ticketverkauf für das Modular Festival läuft bereits. Schon Anfang Dezember waren allerdings die „Early Bird“-Tickets sowie die 3-Tagestickets der Preisstufe 1 ausverkauft. Zu kaufen sind aktuell nur Tickets für das gesamte Modular-Festival-Wochenende - Tagestickets sind laut dem Veranstalter ab Anfang 2025 erhältlich. Die Preise sind dabei im Vergleich zum Festival 2024 gestiegen. Diese verschiedenen Eintrittskarten stehen zum Verkauf - alle Preise zzgl. Vorverkaufsgebühren:

3-Tagesticket „Early Bird”: 85 Euro regulär, 60 Euro ermäßigt (ausverkauft)

3-Tagesticket, Preisstufe 1: 105 Euro regulär, 80 Euro ermäßigt (ausverkauft)

3-Tagesticket, Preisstufe 2: 115 Euro regulär, 90 Euro ermäßigt

Tagestickets für Freitag, Samstag oder Sonntag: 50 Euro regulär, 40 Euro ermäßigt (erhältlich ab Anfang 2025)

Community-Ticket: 21,50 Euro

Die ermäßigten Tickets sind Schülern, Studentinnen, Auszubildenden, FSJlern, BFDlerinnen, Menschen mit Schwerbehinderung (ab GdB 50) und Juleica-Besitzerinnen und Besitzern vorbehalten. Ein ermäßigtes Ticket ist beim Einlass jedoch nur dann gültig, wenn dort ein gültiger Ausweis vorgelegt werden kann. Kinder bis einschließlich zwölf Jahren dürfen kostenlos mit auf das Gaswerk-Areal.

Zudem bieten die Veranstalter ein sogenanntes Ticket-Upgrade an - für den Fall, dass jemand ein ermäßigtes Ticket gekauft haben, dafür aber nicht berechtigt sein sollte. Dann kann das Ticket an der Festivalkasse vor Ort geupgradet werden. Der Besitzer oder die Besitzerin des Tickets zahlt dann den Differenzbetrag zum regulären Preis der jeweiligen Preisstufe.

Modular Festival: Hier gibt es Tickets

Das ebenfalls bewährte Community-Ticket bieten die Veranstalter auch 2025 wieder an. Die Idee dahinter: Menschen, die es sich sonst nicht leisten könnten, können die vergünstigten Tickets kaufen. Hierfür können andere Festivalbesucherinnen und Besucher einen oder mehrere Community-Beiträge über fünf Euro leisten. Der Stadtjugendring und andere Partner des Festivals unterstützen die Tickets ebenfalls noch einmal mit zehn Euro. Immer wenn Tickets durch einen Community-Beitrag freigeschaltet worden sind, finden Interessierte sie im Ticket-Shop. Der Verkauf der Community Tickets startet voraussichtlich Ende April.

Aktuell sind alle Tickets nur online und nur auf der offiziellen Seite der Veranstalter erhältlich.

„Newcomer*innen-Bühne“ auf dem Modular 2025: Bewerbungsphase läuft

Die Bewerbung für die „Newcomer*innen-Bühne“, die es in diesem Jahr zum zweiten Mal geben wird und die erneut zusammen mit dem Bezirk Schwaben und dem Büro für Popkultur der Stadt Augsburg kuratiert wird, ist bereits am Dienstag, 25. Februar, gestartet. Eine Bewerbung für einen der „Slots für Locals“ ist auf der Plattform zeixdir.de möglich, teilen die Veranstalter mit. Dort werden insgesamt zwölf Slots an junge Acts vergeben.

Line-up und Programm für das Modular Festival 2025

Etwa die Hälfte der Bands für das Modular Festival stehen inzwischen fest. Der Stadtjugendring verkündete am 2. Dezember bereits das eine oder andere Highlight im Line-up für 2025, seit dem 28. Februar 2025 sind nun weitere Acts bekannt. Eine Tagesaufteilung der bislang bestätigten Acts ist auf der Website des Festivals zu finden.

So wird beispielsweise die Rapperin Badmómzjay auftreten, die unter anderem zweimal den MTV Europe Music Award in der Kategorie „Best German Act“ gewonnen hat. Auch der Pop-Rapper Zartmann wird ein Main-Act auf dem Modular Festival 2025 sein. Das Lied „Wie du manchmal fehlst“ des gebürtigen Berliners (gemeinsam mit dem Rapper Ski Aggu) erreichte Platz sechs der deutschen Charts. Diese Acts treten auf dem Modular 2025 auf:

Badmómzjay

Zartmann

Mayberg Badchieff

Paula Carolina

Sosa La M

Haaland936

Milleniumkid Ellice

Benjamin Amaru

Tonic Walter

Filly

Lara Hulo

Jassin

Zsá Zsá

Bac

Frytz

Paula Engels

Ramzey

Calli

Marnele

Quicche

Toff

Sasko

Miszo

Valentin Zelz

Raphael Schön