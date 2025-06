Modular-Festival ist für den Stadtjugendring ein finanzielles Risiko geworden

Das Modular-Festival bleibt ein Thema mit Sprengkraft beim Augsburger Stadtjugendring (SJR) – das zeigte sich auch bei der Vollversammlung des SJR am Mittwochabend im Roncallihaus. Die Teilnahme von zwei linksextremen Gruppierungen am Rahmenprogramm und das drohende Defizit nach dem diesjährigen Festival beschäftigen den Stadtjugendring weiterhin. Zwar schlug Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), die zuletzt die städtische Förderung des Festivals überprüfen lassen wollte, moderate Töne an. Rechnungsprüfer Roberto Armellini legte aber den Finger in die Wunde. Er sagte: „Das Modular hat sich zu einem nicht unwesentlichen Risiko entwickelt.“

