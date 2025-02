Gastro: Momo's Gemüsekebab eröffnet Filiale in Pfersee

Momo's Gemüsekebab ist ein türkischer Dönerladen, der in Augsburg einen guten Ruf genießt. Das bislang einzige Geschäft ist in der Maximilianstraße. Start war im März 2024. Nun wird demnächst eine zweite Filiale im Stadtgebiet eröffnet. Es geht nach Pfersee.

Wie das Unternehmen mitteilt, laufen in der Augsburger Straße bereits die Umbauarbeiten. Ein Schild an der Fensterfront kündigt den Einstieg an. Noch lässt Momo‘s Gemüsekebab offen, wann der Termin konkret ist. Die Augsburger Straße in Pfersee ist eine Örtlichkeit mit mehreren Gastronomiebetrieben. Auffallend ist zudem eine hohe Dichte an Bäckereien.