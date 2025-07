Mord an Nina H. aus Haunstetten: Augsburger Kripo ermittelt mit voller Stärke weiter

Seit dem Mord an der 30 Jahre alten Nina H. aus Haunstetten, ist in dem Augsburger Stadtteil inzwischen wieder Ruhe eingekehrt. Vor dem Haus, in dem die dreifache Mutter in einer Mainacht erschossen wurde, werden kaum noch frische Blumen hingelegt. Das Opfer ist vor rund drei Wochen im engsten Kreis beigesetzt worden. Gino F., der ein Ziehsohn des letzten Lebensgefährten von Nina H. sein soll, sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft. Auch wenn mit ihm ein Tatverdächtiger gefasst ist, scheinen die Hintergründe des Verbrechens komplex.

