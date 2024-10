Mordversuch in der Innenstadt: Die Tat geschah in einem besonderen Haus

Die Frau konnte vor ihrem Mann auf die Straße Am Kitzenmarkt fliehen. Die 35-Jährige war schwer verletzt. Ihr ein Jahr älterer Ehemann soll in der Wohnung mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Die Frau befindet sich nach wie vor im Krankenhaus. Laut Polizei schwebt sie nicht in Lebensgefahr. Die blutige Tat in der Augsburger Innenstadt sorgt im Umfeld für Betroffenheit. Sie ereignete sich in einem Wohnheim einer Wohltätigkeitsstiftung, das Frauen gewidmet ist.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mordversuch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis