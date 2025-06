Motorrad prallt in Augsburg in Zaun: Frau wird schwer verletzt

Bei einem Motorradunfall am Dienstag in der St-Lukas-Straßeder in der Firnhaberau hat eine Frau schwere Verletzungen erlitten.

Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer kam gegen 14 Uhr von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Seine 63-jährige Beifahrerin wurde laut Polizei dabei schwer, der Fahrer leicht verletzt.

Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mann. Zur genauen Unfallursache liegen von der Polizei keine weiteren Informationen vor. (ina)