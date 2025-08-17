Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Motorradfahrer flieht vor der Polizei mit gestohlenem Kennzeichen

Innenstadt

Motorradfahrer flieht vor der Polizei mit gestohlenem Kennzeichen

Als die Polizei einen Motorradfahrer kontrollieren will, gibt dieser Gas. Das Motorrad ist nicht zugelassen, das Kennzeichen gestohlen.
Von Fridtjof Atterdal
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach einem Motorradfahrer, der auf einer nicht zugelassenen Maschine unterwegs war.
    Die Polizei sucht nach einem Motorradfahrer, der auf einer nicht zugelassenen Maschine unterwegs war. Foto: Alexander Kaya

    In der Nacht auf Samstag entzog sich in der Augsburger Innenstadt ein Motorradfahrer einer Polizeikontrolle. Gegen 0.55 Uhr wollte eine Streife das Motorrad an der Kreuzung Schaezler- / Schießgrabenstraße kontrollieren, als es an einer roten Ampel hielt. Der Fahrer versuchte zu flüchten, stürzte jedoch, woraufhin er und seine Beifahrerin zu Fuß flohen.

    Im Rahmen einer Fahndung konnten die beiden nicht mehr angetroffen werden. Das Motorrad, eine blau-weiße Suzuki, ist nicht zugelassen, zudem war das Kennzeichen als gestohlen gemeldet.

    Der Fahrer wird als etwa 170 cm groß mit dunklem, längerem Haar beschrieben. Er trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Hoodie. Die Beifahrerin war etwa 160 cm groß, hatte lange Haare und war mit einer Motorradjacke mit weißem „FLM“-Logo sowie einem schwarzen Motorradhelm bekleidet.

    Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 entgegen. (att)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden