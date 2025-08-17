Motorradfahrer flieht vor der Polizei mit gestohlenem Kennzeichen

In der Nacht auf Samstag entzog sich in der Augsburger Innenstadt ein Motorradfahrer einer Polizeikontrolle. Gegen 0.55 Uhr wollte eine Streife das Motorrad an der Kreuzung Schaezler- / Schießgrabenstraße kontrollieren, als es an einer roten Ampel hielt. Der Fahrer versuchte zu flüchten, stürzte jedoch, woraufhin er und seine Beifahrerin zu Fuß flohen.

Im Rahmen einer Fahndung konnten die beiden nicht mehr angetroffen werden. Das Motorrad, eine blau-weiße Suzuki, ist nicht zugelassen, zudem war das Kennzeichen als gestohlen gemeldet.

Der Fahrer wird als etwa 170 cm groß mit dunklem, längerem Haar beschrieben. Er trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Hoodie. Die Beifahrerin war etwa 160 cm groß, hatte lange Haare und war mit einer Motorradjacke mit weißem „FLM“-Logo sowie einem schwarzen Motorradhelm bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 entgegen. (att)