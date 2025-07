Motorradfahrer wird bei Kollision schwer verletzt

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Pilgerhausstraße schwer verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei war der Mann mit seinem Motorrad gegen 22 Uhr gegen ein Auto gestoßen. Ein 36 Jahre alter Autofahrer war zu dem Zeitpunkt gerade dabei, aus einer Parklücke zu fahren. „Der 33-Jährige stürzte und verletzte sich schwer“, heißt es von der Polizei. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Pilgerhausstraße für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Zudem gab es Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Die Polizei versucht nun, den genauen Unfallhergang aufzuklären. (ans)

Jakobervorstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kollision Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis