Motorradfahrer stürzt bei Fluchtversuch vor Augsburger Polizei

Augsburg-Oberhausen

Motorradfahrer stürzt bei Fluchtversuch vor Augsburger Polizei

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein ist ein 45-Jähriger nachts auf dem Motorrad durch die Ulmer Straße in Augsburg-Oberhausen gefahren. Das ging nicht gut.
    Ein Motorradfahrer wollte sich in der Ulmer Straße einer Polizeikontrolle entziehen.
    Ein Motorradfahrer wollte sich in der Ulmer Straße einer Polizeikontrolle entziehen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Es war kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Freitag als eine Polizeistreife einen Motorradfahrer in der Ulmer Straße in Oberhausen kontrollieren wollte.

    Der 45-Jährige wollte laut Polizei flüchten, stürzte allerdings dabei und verletzte sich leicht. Die Verkehrskontrolle fand also doch statt. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin, wird weiter berichtet. Außerdem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

    Die Polizeistreife unterband seine Weiterfahrt, stellten den Schlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (ina)

