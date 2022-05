Margarete Heinrich: "Wollte mich von meiner Krankheit nie beherrschen lassen"

Plus Die Augsburger Politikerin Mäggi Heinrich leidet seit 15 Jahren an Multipler Sklerose. Lange machte sie das mit sich aus – bis sie aufwachte und halbseitig gelähmt war.

Der Text auf der Einladungskarte zu ihrem 40. Geburtstag ist voller Zuversicht: "Jetzt kommt mein bestes Jahrzehnt!" Doch das Schicksal hatte für Margarete Heinrich einen anderen Weg gewählt. Im Sommer 2006, gut ein Jahr nach dem Runden, fällt ihr auf, dass ihre Beine immer öfter pelzig werden. Ein Symptom, das die passionierte Bergwanderin nicht kennt, sie geht zum Arzt. Der diagnostiziert ihr einen Burn-out, der sich durchaus einstellen könne bei einer Frau mit ihrem Pensum. Doch Heinrich ahnt, dass es mehr ist als Erschöpfung: "In meinem Körper tobte ein Dritter Weltkrieg." Eine Vermutung, die sich bald als wahr herausstellen sollte.