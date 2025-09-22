München hat keine Straße nach der Stadt Augsburg benannt

Reisende aus Augsburg können in 127 deutschen Städten und Gemeinden auf eine ihrer Heimatstadt gewidmeten Straße treffen. In der Bundeshauptstadt Berlin findet man sogar zwei „Augsburger Straßen“ und dazu einen „Augsburger Platz“. Eine der beiden „Augsburger Straßen“ liegt in bester Lage nahe dem Kurfürstendamm und gibt einem U-Bahnhof seinen Namen. In München wird man aber auf eine falsche Fährte gelockt. Die bayerische Landeshauptstadt besitzt zwar eine „Augsburgerstraße“ unweit vom Sendlinger Tor in der Ludwigsvorstadt. Das Zusammenschreiben des Namens zeigt jedoch an, dass diese Straße nicht nach der Stadt Augsburg benannt worden ist, sondern nach einer Person.

Ein gewisser Josef Palmberger, der einst dort gewohnt hatte und „Augsburger“ genannt wurde, gab im Jahr 1894 der Straße ihren amtlichen Namen. Inoffiziell ist diese Bezeichnung bereits ab den 1820er-Jahren im Gebrauch gewesen. Palmberger, ein gebürtiger Augsburger, war anfangs des 19. Jahrhunderts tagtäglich als Bote zwischen München und Augsburg unterwegs. Befragt man heutzutage Bewohner und Geschäftsleute in der schmalen, 210 Meter langen „Augsburgerstraße“, meinen die meisten, dass ihre Straße der Stadt Augsburg gewidmet sei. Ein älteres Ehepaar trifft man, das aus einer Stadtteilchronik die wahre Bedeutung dieses Straßennamens kennt. Die etwas trostlose „Augsburgerstraße“ mit ihren 21 Anwesen mit Läden, Büros, Praxen und Wohnungen kann nur wenig Geschichte vorweisen. So war das erste Münchner Eichamt im Jahr 1894 auf dem Grundstück mit der Hausnummer 3 errichtet worden. Das vom renommierten Stadtbaumeister Hans Grässel entworfene Gebäude wurde allerdings im Krieg zerstört.

Im Gegensatz zur Landeshauptstadt München erinnern in der Bundeshauptstadt Berlin zwei Straßen, ein Platz und ein U-Bahnhof an die Stadt Augsburg. Foto: Wilfried Matzke

Hunderte der rund 6800 Straßen und Plätze in München heißen nach bayerischen Städten und Gemeinden. Nur Augsburg als drittgrößte bayerische Stadt ist also nicht vertreten. Dies trug auch dazu bei, dass die Stadt Augsburg erst im Jahr 1964 eine Straße nach der Landeshauptstadt benannte. Allerdings ist diese „Münchner Straße“ keine übergeordnete Verbindung, sondern sie erschließt das südlichen Hochzoll.

Die meisten Nachbargemeinden haben eine „Augsburger Straße“

Klar, dass die meisten Augsburger Nachbargemeinden mit einer „Augsburger Straße“ aufwarten können. Es sind vorwiegend die Ausfallstraßen in Richtung Augsburg, wie in Friedberg, Gersthofen oder Bobingen. Die Stadt Augsburg besitzt bekannterweise selber eine „Augsburger Straße“. Diese Hauptverkehrsachse von Pfersee durfte bei der Eingemeindung im Jahr 1911 ihren Namen behalten. Jedoch schon bald wurde die Sinnhaftigkeit einer „Augsburger Straße“ in Augsburg hinterfragt. Es folgten immer wieder Umbenennungsanträge, die teilweise nur knapp im Stadtrat scheiterten. So standen entsprechend dem jeweiligen Zeitgeist auch eine Zeppelinstraße, eine „Straße der SA“ und eine Washingtonstraße zur Abstimmung. Heute schätzen die Pferseer ihre „Augsburger Straße“ als lebendigen Einkaufs- und Begegnungsort.

Ein ähnliches Straßennamen-Schicksal, wie Augsburg in München, hat Nördlingen in Augsburg erlitten. Die „Nördlingerstraße“ im Oberhauser Hettenbachviertel wurde 1908 nicht nach der Stadt Nördlingen benannt, sondern nach einer Augsburger Kaufmannsfamilie namens Nördlinger. Deshalb schreibt man diesen Straßennamen wie die „Augsburgerstraße“ in München zusammen.