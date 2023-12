Tunnelbau und Zukunftsmusik: Ein Blick unter Augsburgs Hauptbahnhof

Von Stefan Krog - vor 19 Min. Artikel anhören Shape

Nach zehn Jahren Bauzeit eröffnet ein Tunnel unter Augsburgs Hauptbahnhof. Das Herzstück lässt jedoch auf sich warten. Wir nehmen Sie mit auf Entdeckungstour.

Am Augsburger Hauptbahnhof – dem zentralen Drehkreuz für den Bahnverkehr in Schwaben – wird es ab diesem Freitag für die täglich etwa 50.000 Reisenden und Besucher erhebliche Verbesserungen geben. Die Bahnsteige werden dann erstmals über Rolltreppen und Aufzüge barrierefrei erreichbar sein. Auch in anderen größeren Bahnhöfen in Nordschwaben und dem Allgäu läuft mit Unterstützung von Bund und Land seit Jahren der barrierefreie Ausbau oder steht dort künftig an. Anfang des Jahres war etwa die Hälfte der 1000 bayerischen Bahnhöfe und Haltepunkte barrierefrei. Davon profitierten nicht nur mobilitätseingeschränkte Personen – auch wer mit Gepäck oder Fahrrad auf den Bahnsteig muss, kommt schneller voran.

