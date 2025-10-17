„Muss in Deckung gehen“: Fußgänger in der Innenstadt fürchten sich vor Fahrrad-Rowdys

Kommt das Gespräch auf Fahrradfahrer, wird Geschäftsmann Ulrich Mayer ungehalten. „Viele Fahrradfahrer sind rücksichtslos, sie rasen durch die Fußgängerzone und nehmen keine Acht auf Fußgänger.“ Mittlerweile sei das Problem so gravierend, dass man in Deckung gehen müsse. Mayer ist Inhaber des Tabak- und Spirituosen-Fachgeschäfts No 7 in der Steingasse. In der Augsburger Fußgängerzone – neben der Steingasse gehört dazu die Annastraße, Philippine-Welser-Straße und der Martin-Luther-Platz – ist Fahrradfahren zwischen 11.30 Uhr und 20.30 Uhr verboten. In der restlichen Zeit ist es mit angepasster Geschwindigkeit erlaubt. Dennoch halten sich einige Fahrradfahrer nicht daran. Wie kann die Stadt dem Einhalt gebieten?

Mayer ist nicht der einzige, der ein Problem mit rücksichtslosen Fahrradfahrern in der Stadt hat. Bei der Live-Diskussion „Darüber spricht Augsburg“ unserer Redaktion im Juli stand eigentlich die Zukunft des innerstädtischen Handels zur Debatte. Mehrere Zuschauer nutzten dabei die Gelegenheit, sich über rasende Fahrradfahrer in der Fußgängerzone, die sich nicht um Fußgänger scherten, zu echauffieren. Für sie mittlerweile ein Grund, die dortigen Läden zu meiden und auf die City-Galerie auszuweichen. Auch Mayer sieht sein Geschäft geschädigt. Mehrfach sei er auf die Stadt zugegangen, doch die bevorzugt aus seiner Sicht die Fahrradfahrer. „Die haben offenbar die bessere Lobby“, sagt Mayer.

Augsburger Ordnungsreferent Frank Pintsch fordert mehr Rücksichtnahme von Radfahrern

Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) ist das Problem bekannt. „Ich teile die Wahrnehmung, dass dieses Bedürfnis der Fußgängerinnen und Fußgänger da ist und sich auch aktuell stärker artikuliert“, erklärt er auf Anfrage. „Und vor diesem Hintergrund – und das sage ich auch als leidenschaftlicher Radfahrer – muss man betonen, dass sich auch Radfahrer wieder verstärkter an die Rücksichtnahme und Regeln halten müssen, gerade gegenüber Fußgängern.“ Der ganz weit überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer halte sich nach seiner Wahrnehmung jedoch an geltende Regelungen und sei rücksichtsvoll unterwegs. Er sehe aber auch, dass bestimmte Verkehrsteilnehmer, und das seien eben auch Radfahrer und zum Teil E-Scooter-Fahrer, rücksichtslos unterwegs seien und damit sich und andere gefährdeten. Pintsch nennt längeres Fahren gegen die Fahrtrichtung und deutlich überhöhte Geschwindigkeit.

Zwischen 11.30 Uhr und 20.30 Uhr ist Fahrradfahren in der Augsburger Fußgängerzone verboten. Foto: Marcus Merk

Doch wie rasende Fahrradfahrer am besten einhegen? Mayer und etliche Bürger fordern mehr Kontrollen und schärfere Strafen. Selbst Arne Schäffler, Vorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) des Augsburger Kreisverbands, spricht sich gegenüber unserer Redaktion für eine „erhöhte Kontrolldichte“ aus. Ohne diese würden die Regelungen nicht akzeptiert, sagt er. Schäffler warnt jedoch davor, alle Fahrradfahrer über einen Kamm zu scheren. Die meisten hielten sich an die Regeln, „aber es gibt immer welche, die Vorgaben ignorieren“.

Ordnungsreferent Pintsch betont, dass die Außendienstkräfte des Ordnungsamtes bei greifbaren Gefährdungen einschritten und auch ahndeten. Der Fokus liege dabei maßgeblich auf der Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Bürger, insbesondere aber Schwächerer, Kinder oder mobilitätseingeschränkter Menschen. Dann werde der Fahrradfahrer angehalten, über sein ordnungswidriges Verhalten aufgeklärt und – je nach Schwere der Rücksichtslosigkeit – auch gebührenpflichtig ermahnt. Das Verwarngeld für Radfahrer in der Augsburger Fußgängerzone beträgt derzeit 25 Euro.

Grundsätzlich sei man immer mit mindestens zwei bis vier Außendienstkräften in der Innenstadt im Einsatz. Der Auftrag dieser Kräfte umfasse aber weit mehr als die Kontrolle der Einhaltung von Verkehrsregeln durch Fahrradfahrer, betont Pintsch. Laut dem Referenten wurde deshalb der Ordnungsdienst in dieser Ratsperiode um eine weitere Staffel mit sechs Personen aufgestockt. Zudem sei das urbane Konfliktmanagement im Ordnungsamt aufgebaut worden. Perspektivisch ist aus Sicht von Pintsch eine Aufstockung des Ordnungsamtes um eine weitere Staffel und auch der Kräfte im Konfliktmanagement notwendig. Bei einer hohen Kontrolldichte gehe es auch ganz viel um das Thema Präsenz, Ansprechbarkeit und das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen.

1212 gebührenpflichtige Radfahrer-Verstöße im Augsburger Stadtgebiet 2024

Die reinen Zahlen geben es nämlich nicht her. Laut Pintsch nehme das Ordnungsamt bei Kontrollen verglichen mit früheren Jahren grundsätzlich kein deutlich erhöhtes Konfliktpotenzial zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern wahrnehme. Eine auf die Innenstadt beschränkte Aussage zur Zahl der Verstöße sei kurzfristig nicht möglich. Für das gesamte Stadtgebiet lasse sich sagen, dass es im Jahr 2024 insgesamt 1212 gebührenpflichtig verwarnte Verstöße von Radfahrern gegeben habe – ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr 2023.

Das Gefühl von Ulrich Mayer sagt zumindest für die Innenstadt etwas anderes. „Es hat massivst zugenommen“, beklagt er. 90 Prozent der Radfahrer seien vernünftig, das sei ihm wichtig zu betonen. Die restlichen zehn Prozent seien „rowdyhaft“ unterwegs. „Es ist ein Wunder, dass noch nichts Schlimmeres passiert ist.“