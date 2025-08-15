Vermisstes Kind am Augsburger Kuhsee löst Einsatz aus

Die erste Meldung ließ das Schlimmste vermuten. Weil ein neunjähriger Bub, der am Sonntagnachmittag mit seiner Mutter am Kuhsee war, auf einmal verschwunden war, wurden gegen 15 Uhr die Einsatzkräfte der Augsburger Polizei alarmiert. Die Mutter hatte sich Sorgen gemacht, dass der Junge ins Wasser gegangen sein könnte und habe deshalb den Notruf gewählt. Doch als die Rettungskräfte noch in der Anfahrt waren, habe es schon wieder Entwarnung gegeben, heißt es von der Augsburger Polizei. Der Bub sei wohlbehalten wieder aufgetaucht und mit seiner erleichterten Mutter vereint worden. (gau)

