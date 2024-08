MVV statt AVV: Was würde das bedeuten?

Zwischen den vielen Jubelrufen über das Ende der Regionalfürsten und die "Vereinfachung" ist es erfrischend, eine differenziertere Analyse zu lesen. Letztendlich ist es nicht realistisch, bei einem Wegfall des D-Tickets eine 7- oder 9-Zonenkarte des MVV zum Pendeln nach München zu kaufen - die Preise dafür sind jetzt schon nicht ernst zu nehmen, und dank der Ringstruktur des MVV zahlt man unnötig für die Möglichkeit, ins Chiemgau zu fahren. Das bringt dem Augsburg-München-Pendler halt bei weitem nicht so viel, dass sich das rentieren würde. Also müsste man die gesamte Tarifstruktur des MVV überdenken - das Beispiel Rosenheim zeigt aber, dass der MVV das wohl nicht machen wird, ohne deutlichen Druck. Und, ob Augsburg dafür "groß genug" ist, steht in den Sternen. Für mich entsteht der Eindruck, dass Landrat Sailer hier vor allem versucht, die Probleme des AVV von sich abzutreten, indem er nicht nur seinen Posten im Aufsichtsrat abgibt, sondern gleich den ganzen Verbund aufgeben will.