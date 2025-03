Hochsicherheitszone Rathausplatz: Narren feiern hinter Betonklötzen

Seit Samstagmittag steigt am Augsburger Rathausplatz das traditionelle Faschingstreiben. Teilnehmer und Gäste erleben allerdings ein anderes Szenario als in zurückliegenden Jahren. Der Rathausplatz ist zur Hochsicherheitszone umgewandelt worden - als Reaktion auf jüngste Anschläge, die teils mit Fahrzeugen verübt wurden. Die freie Zufahrt zur Festzone ist nicht möglich. Mehrere meterlange Betonsperren verhindern dies. Der Durchgang zwischen diesen Blöcken reicht gerade mal für Fußgänger. Abgeschirmt wird die Festzone vor der Showbühne zudem mit einigen Fahrzeugen der Schausteller. Deren Parkzone ist eigens mit roten Strichen am Boden markiert.

Sicherheitsvorkehrungen am Rathausplatz sind hoch

Die Sicherheitsmaßnahmen fallen auf. Und sie werden vorerst bleiben. Denn das Faschingstreiben geht noch bis einschließlich Faschingsdienstag. Täglich ist Programm von 11 bis 19 Uhr. Als Höhepunkt des närrischen Treffens gilt der Umzug am Rosenmontag in der Innenstadt. Beginn ist um 11.33 Uhr. Diese Veranstaltung wird, so haben es die Sicherheitsbehörden bereits angekündigt, ebenfalls mit hohen Sicherheitsauflagen begleitet. Sozialreferent Martin Schenkelberg, treibende Kraft des Umzugs, sagt: „Ganz konkret werden Schutzmaßnahmen vor Überfahrtaten ausgebaut.“ Das Wort Überfahrtaten ist durch die Anschläge in Magdeburg und München ins Bewusstsein gerückt. In beiden Fällen hatten die Täter ihre Fahrzeuge in die Menge gelenkt. Es gab Tote und viele Verletzte.

Gedanken an die Anschläge sind am Samstag in Augsburg präsent. Ein Mann, der gegen 11 Uhr am Rathausplatz vorbeiläuft, meint: „Der Anblick dieser Betonteile ist wahrlich alles andere als einladend. Aber wahrscheinlich müssen die Behörden jetzt so reagieren.“ Ordnungsreferent Frank Pintsch betonte im Vorfeld, das Ordnungsamt stehe im engen Austausch mit den jeweiligen Veranstaltern und der Polizei: „Für das Faschingstreiben kommen bewährte und fortentwickelte Sicherheitskonzepte zum Einsatz.“

Icon Vergrößern Die Parkflächen der Schaustellerfahrzeuge sind markiert am Rathausplatz. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Die Parkflächen der Schaustellerfahrzeuge sind markiert am Rathausplatz. Foto: Michael Hörmann

Organisiert wird das Faschingstreiben am Rathausplatz von der Gesellschaft Under Oiner Kapp (UOK). Fünf Faschingsgesellschaften machen hier mit. Sie zogen gegen 11 Uhr unter dem Jubel der Zuschauer ein. Zum Programm gehörte die Vorstellung der Prinzenpaare.

Tramverkehr führt am Wochenende über den Rathausplatz

Im Gegensatz zu einigen Veranstaltungen, die zuletzt vor dem Rathaus stattgefunden haben, verkehren die Straßenbahnen regulär. Am Wochenende sollen die Trams der Linien 1 und 2 den Rathausplatz ansteuern.