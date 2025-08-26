Nach Auseinandersetzung: Frau sprüht Mann Tierabwehrspray ins Gesicht und flüchtet

In der Nacht auf Dienstag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 24-jährigen Frau und einem 37-jährigen Mann am Leonhardsberg. Gegen 1.30 Uhr gerieten die beiden offenbar zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf sprühte die 24-Jährige dem Mann nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete die Frau. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung trafen die Einsatzkräfte die Frau am Königsplatz an und nahmen sie vorläufig fest. Die Beamten fanden bei der 24-Jährige das Tierabwehrspray sowie eine kleinere Menge an Marihuana. Die Beamten stellten beides sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die Frau. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 24-jährige Frau. (ziss)