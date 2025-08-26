Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Nach Auseinandersetzung: Frau sprüht Mann Tierabwehrspray ins Gesicht und flüchtet

Augsburg

Nach Auseinandersetzung: Frau sprüht Mann Tierabwehrspray ins Gesicht und flüchtet

Eine Frau und ein Mann gerieten erst in Streit, dann versprühte die Frau offenbar das Spray. Als die Polizei sie am Königsplatz antraf, fanden sie noch etwas anderes bei ihr.
    • |
    • |
    • |
    Bei einer Auseinandersetzung zwischen einer 24-jährigen Frau und einem 37-jährigen Mann wurde der Mann leicht verletzt.
    Bei einer Auseinandersetzung zwischen einer 24-jährigen Frau und einem 37-jährigen Mann wurde der Mann leicht verletzt. Foto: Carsten Rehder/dpa

    In der Nacht auf Dienstag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 24-jährigen Frau und einem 37-jährigen Mann am Leonhardsberg. Gegen 1.30 Uhr gerieten die beiden offenbar zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf sprühte die 24-Jährige dem Mann nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete die Frau. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.

    Im Rahmen der polizeilichen Fahndung trafen die Einsatzkräfte die Frau am Königsplatz an und nahmen sie vorläufig fest. Die Beamten fanden bei der 24-Jährige das Tierabwehrspray sowie eine kleinere Menge an Marihuana. Die Beamten stellten beides sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die Frau. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 24-jährige Frau. (ziss)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden