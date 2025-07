Er wollte die Kneipe seines Vaters im Wertachbrucker Tor am Leben halten – doch er darf nicht

Als Roland Sammüller einst als Bub mit seinem Vater am Wertachbrucker Tor in Augsburg entlang kam, sagte dieser zu ihm: „Siegst es, da müsste man einen Stehausschank reinmachen.“ Der Vater meinte eine kleine Räumlichkeit ums Eck des Turms, etwas versteckt in der historischen Mauer. Eine ideale Stelle, befand er. Etliche Jahre später verwirklichte sich der Vater den Traum, als er in den Ruhestand ging. Über 20 Jahre lang führte Herbert Sammüller das Lokal und galt mit weit über 80 Jahren als ältester Wirt Augsburgs. Anfang dieses Jahres starb er mit 87. Seitdem wird im Wertachbruckertorstüble kein Bier mehr ausgeschenkt. Sein Sohn Roland Sammüller hatte Zukunftspläne für das Lokal. Nun machte ihm die Stadt einen Strich durch die Rechnung.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertachbrucker Tor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis