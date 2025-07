„Schockiert uns“: Welche Folgen hat die Messerattacke in einem Augsburger Frauen-Wohnheim?

Niemand in der Casa Donna hatte die schlimme Tat vorausgesehen. Eine 53 Jahre alte Frau zückt plötzlich ein Messer und sticht damit auf eine Bewohnerin ein. Das 33-jährige Opfer wird am Hals schwer verletzt, kommt ins Krankenhaus. Gegen die Tatverdächtige wird Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag erlassen. Die blutige Tat in dem Übergangswohnheim für obdachlose Frauen in Pfersee, die sich am Dienstagnachmittag vergangener Woche ereignete, sorgte beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) für Entsetzen. Hat die Tat auch Folgen für eine geplante neue Frauenpension im selben Stadtteil?

