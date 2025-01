Nach einem Genickbruch kämpft sich Lina zurück ins Leben

Vertraut spricht Lina Hoffmann mit ihrem Kater Pascha, der für ein Leckerli auf ihren Schoß gesprungen ist. Die 20-Jährige lacht, ihr Gesicht strahlt. An diesem sonnigen Nachmittag ist sie positiv gestimmt. Doch das ist nicht immer so. Ein vollkommen selbstständiges Leben ist für die junge Frau Vergangenheit. Das Getränk reicht ihr eine Assistenzkraft, die ihr 24 Stunden am Tag zur Seite steht. Ihr WG-Mitbewohner Alessandro richtet sie auf, damit sie nicht schief im Rollstuhl sitzt. Die gebürtige Münchnerin ist nach einem tragischen Unfall querschnittsgelähmt und benötigt bei fast allen Handgriffen und Bewegungen Unterstützung. Seit August 2024 wohnt sie in Augsburg und kämpft sich zurück ins Leben.

Miriam Zissler

Augsburg

München