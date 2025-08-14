Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Nach Granatenfund im Lech: So reagieren Badegäste am Tag danach

Augsburg

„War erstaunlich ruhig“: So reagieren Badegäste am Tag nach dem Granatenfund am Lech

Wenige Stunden nach dem Einsatz von Spezialkräften brutzeln schon wieder Sonnenanbeter am Ufer. Wie man in der Floßlände die Evakuierung erlebt hat.
Von Katharina Indrich
    • |
    • |
    • |
    Eine Phosphorgranate fand ein Schnorchler am Mittwoch im Lech nahe der Floßlände. Das Weltkriegsrelikt wurde noch am Abend geborgen. Dafür musste das Restaurant an der Floßlände geräumt werden.
    Eine Phosphorgranate fand ein Schnorchler am Mittwoch im Lech nahe der Floßlände. Das Weltkriegsrelikt wurde noch am Abend geborgen. Dafür musste das Restaurant an der Floßlände geräumt werden. Foto: Christoph Bruder - Bruder Media

    Ein Stückchen rot-weißes Polizeiabsperrband, das an einen angeschwemmten Baum geknotet war, zeugt am Tag nach dem Fund einer Phosphorgranate im Lech noch von dem Einsatz, der am Vorabend im Bereich der Floßlände für Aufregung sorgte. Doch dem Pärchen, dass sich nur wenige Meter davon entfernt am Ufer in der Sonne entspannt, ist das gar nicht aufgefallen. Auf dem Heimweg vom Urlaub in Kroatien hat das Paar aus Nordrhein-Westfalen in Augsburg Station gemacht. Dass hier auf der Kiesbank vor wenigen Stunden die Einsatzkräfte unterwegs waren, um die Granate, die ein Schnorchler zufällig im Wasser entdeckt hatte, zu bergen, haben sie gar nicht mitbekommen. „Wir haben uns nur gewundert, dass hier heute bei dem Wetter so wenig los ist“, sagt der Mann. Sorgen, dass sie hier bei ihrem kurzen Abkühlstopp am Lech auf weitere Weltkriegsmunition stoßen könnten, machen sie sich dennoch nicht. So reagieren weitere Badegäste.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden