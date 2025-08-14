„War erstaunlich ruhig“: So reagieren Badegäste am Tag nach dem Granatenfund am Lech

Ein Stückchen rot-weißes Polizeiabsperrband, das an einen angeschwemmten Baum geknotet war, zeugt am Tag nach dem Fund einer Phosphorgranate im Lech noch von dem Einsatz, der am Vorabend im Bereich der Floßlände für Aufregung sorgte. Doch dem Pärchen, dass sich nur wenige Meter davon entfernt am Ufer in der Sonne entspannt, ist das gar nicht aufgefallen. Auf dem Heimweg vom Urlaub in Kroatien hat das Paar aus Nordrhein-Westfalen in Augsburg Station gemacht. Dass hier auf der Kiesbank vor wenigen Stunden die Einsatzkräfte unterwegs waren, um die Granate, die ein Schnorchler zufällig im Wasser entdeckt hatte, zu bergen, haben sie gar nicht mitbekommen. „Wir haben uns nur gewundert, dass hier heute bei dem Wetter so wenig los ist“, sagt der Mann. Sorgen, dass sie hier bei ihrem kurzen Abkühlstopp am Lech auf weitere Weltkriegsmunition stoßen könnten, machen sie sich dennoch nicht. So reagieren weitere Badegäste.

