In Bergheim können am nördlichen Ortsrand in Richtung Wellenburg rund 50 Wohnungen - vornehmlich in Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften - entstehen. Das Baugebiet ist im Hinblick auf Ortsbild und ökologische Entwicklung seit Jahren Streitpunkt in politischen Diskussionen und ist auch in Bergheim umstritten.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bergheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis