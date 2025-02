Hochablass-Fischtreppe soll 2026 gebaut werden

Die Stadtwerke Augsburg wollen im kommenden Jahr mit dem Bau der Fischtreppe am Ostufer des Hochablasses beginnen. Das Projekt hätte eigentlich unmittelbar nach Fertigstellung des Kraftwerks, das 2013 in Betrieb ging, umgesetzt werden sollen. Aus unterschiedlichen Gründen gab es mehrmals Verzögerungen. Im Zuge der Baumaßnahme wird die Bau-Brache im früheren Kuhsee-Überlauf, der seit den Bauarbeiten zugeschüttet wurde, neu gestaltet. Die Stadtwerke hatten ursprünglich eine naturnahe Gestaltung geplant, wie berichtet ist diese aber nicht umsetzbar. Nun soll ein System aus rund 70 Betonkästen, das Fischen den Aufstieg ermöglicht, am Hochzoller Ufer des Lechs in den Hochablass eingebaut werden.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochablass Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostufer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis