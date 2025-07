Nach Messerstichen in Oberhausen: Kuriose Szenen vor dem Gerichtsgebäude

Es soll ein Video von dem blutigen Angriff auf einen Fahrradfahrer geben, der kürzlich in Oberhausen passiert ist. Das zumindest berichten mehrere Quellen unabhängig voneinander unserer Redaktion. Es zeigt demnach das Umfeld der Tat, die in Oberhausen für einen großen Polizeieinsatz sorgte. Vor zwei Wochen kam es in der Wirsungstraße, in der Nähe der Löweneck-Schule, zu einem Messerangriff, den die Staatsanwaltschaft derzeit als gemeinschaftlichen Mordversuch zweier Täter wertet. Sollte es stimmen, dass eine Kamera die mutmaßlichen Täter am Tatort oder in dessen Nähe gefilmt hat, könnte dies die Arbeit der Ermittler enorm erleichtern. Denn einer der Verdächtigen, Fatih E. (Name geändert), ist eine markante Erscheinung.

