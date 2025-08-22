Nach Streit in Lechhausen: 70-Jähriger ohrfeigt LKW-Fahrer

Am Donnerstag gegen 9.15 Uhr hat es in der Terlaner Straße eine Auseinandersetzung zwischen einem 70-jährigen Autofahrer und einem 42-jährigen LKW-Fahrer gegeben, in dessen Folge der Senior dem LKW-Fahrer eine Ohrfeige verpasste. Laut Polizei rangierte der LKW-Fahrer zunächst rückwärts in eine Einfahrt. Der 70-Jährige wartete derweil in seinem Auto am Straßenrand. Da es dem Autofahrer offenbar zu lange dauerte, versuchte er an dem LKW vorbeizufahren. Hierbei stieß der Autofahrer mit seiner Felge an den Randstein. Dies brachte den Senior sehr auf. Er stieg aus, ging auf den LKW-Fahrer zu und gab ihm offenbar unvermittelt eine Ohrfeige. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 70-jährigen Mann. (klijo)

