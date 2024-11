Nach Streit um Süchtigentreff: Neuer Verein will weiter für Oberhausen kämpfen

Im Zuge der Diskussion um die Anlaufstelle für Suchtkranke in St. Johannes hatte sich in diesem Jahr in Oberhausen eine Aktionsgemeinschaft gebildet. Als Verein wollen sich die Mitglieder auch in Zukunft für den Stadtteil einsetzen. Mittig auf dem Foto: Maximilian-Philipp Walser und Alexander Ferstl (v.l.).

Foto: Annette Zoepf (Archivbild)