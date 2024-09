Nach dem Tramunfall: Was aus den beschädigten Straßenbahnen wird

Zwei Monate ist es her, dass auf der Eserwallstraße zwei Straßenbahnen zusammengestoßen sind. Der 25-jährige Fahrer war mit seiner Tram auf die vorausfahrende Straßenbahn aufgefahren. Die Zahl der verletzten Insassen war letztendlich höher als zunächst bekannt. Die Ermittlungen gegen den Fahrer laufen weiter. Die Stadtwerke erklären, wie es mit den beiden beschädigten Fahrzeugen weitergeht.

Der Auffahrunfall, der sich am 25. Juli nahe des Roten Tors ereignet hatte, zog weitreichende Konsequenzen nach sich. Vor allem für die Menschen, die in den beiden Straßenbahnen saßen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war nach dem Unfall in die Innenstadt beordert worden. Schnell galt es, Verletzte auszumachen und zu versorgen. Zunächst war von 20 Leichtverletzten und drei schwerer Verletzten die Rede. Die Polizei hatte aufgerufen, dass sich Betroffene melden sollen. Denn etliche Fahrgäste hatten den Unfallort zu Fuß verlassen. Offenbar hatten tatsächlich mehr Insassen Blessuren davongetragen.

Straßenbahnunfall in Augsburg: Gutachten liegt noch nicht vor

Laut Polizei wurden nach aktuellem Kenntnisstand bei dem Tramunfall etwas mehr als 30 Personen verletzt, drei davon schwer. Gegen den Fahrer wird weiterhin wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Ob ein technisches oder ein menschliches Versagen hinter dem Unfall steckt, steht bislang nicht fest. „Zum Unfallhergang gibt es bislang keine neuen Erkenntnisse. Das Gutachten liegt noch nicht vor“, sagt Polizeisprecherin Johanna Kruger auf Nachfrage. Ob der 25-Jährige inzwischen wieder im Dienst ist, dazu will man sich bei den Stadtwerken nicht äußern. Zu Personalangelegenheiten und persönlichen Belangen des Personals würden grundsätzlich keine Angaben gemacht, so Swa-Sprecher Jürgen Fergg.

Bei den beiden betroffen Combinofahrzeugen der Stadtwerke war ein beträchtlicher Schaden entstanden. Laut Fergg bewegt sich die Schadenshöhe im mittleren bis oberen sechsstelligen Bereich. Dafür werde weitgehend die Kaskoversicherung der Stadtwerke aufkommen. Damit die beiden betroffenen Straßenbahnen baldmöglichst wieder eingesetzt werden können, gibt es einen speziellen Plan.

„Das Konzept sieht vor, dass durch einen Umbau aus den beiden Unfallfahrzeugen ein betriebsfähiges Fahrzeug generiert wird“, erläutert der Stadtwerke-Sprecher. Ein Einsatz noch in diesem Jahr sei das Ziel. „Das zweite Fahrzeug wird nicht vor Mitte 2025 den Fahrgastbetrieb wieder aufnehmen.“ Die Swa verfüge nur über eine geringe Fahrzeugreserve. „Es ist immer eine Herausforderung für die Straßenbahnwerkstatt, die notwendige Anzahl an Bahnen auf die Schiene zu bringen.“