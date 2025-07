Nach Unfall auf B17 in Augsburg angeklagt wegen Mordversuchs: Azubi vor Gericht

Er hatte Liebeskummer und war betrunken. Da brannten ihm offenbar die Sicherungen durch. Der 21-jährige Markus K. (Name geändert) muss an jenem frühen Morgen an Allerheiligen das Gaspedal seines Autos auf der B17 fest durchgedrückt haben. Die Ermittler schließen nicht aus, dass er auf der B17 mit über 230 km/h entlang raste. Auf der Höhe von Stadtbergen geriet das Auto in die Leitplanke. Es schleuderte gegen das Fahrzeug einer 61 Jahre alten Frau. Diese erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, auch der junge Fahrer wurde verletzt. Er kam in Untersuchungshaft. Seit diesem Montag muss sich der Schüler nun wegen versuchten Mordes vor der 8. Strafkammer des Augsburger Landgerichts verantworten.

