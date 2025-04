Nach vielen Jahren der Sanierung: So strahlt die Grundschule Oberhausen-Mitte im neuen Glanz

In der Grundschule Oberhausen-Mitte wurde in den vergangenen Jahren viel gebaut. Erst konnte 2016 die neue Turnhalle in Betrieb genommen werden, dann 2019 die Mensa und Räume für den Ganztag. 2020 begann schließlich die Generalsanierung: In den vergangenen Jahren wurden neue Klassenzimmer durch einen Erweiterungsbau geschaffen, der Altbau ertüchtigt, der Neubau renoviert. Letztlich wurde auch noch der viel diskutierte Name, Werner-Egk-Grundschule, abgelegt. Am Donnerstag konnte der Abschluss der umfassenden Arbeiten gefeiert werden. „Endlich ist es geschafft“, sagte die glückliche Schulleiterin Ruth Kotzian, die einen Einblick in den chaotischen Schulalltag bei laufenden Sanierungsarbeiten gab.

Staub, kistenweise Schulmaterial oder auch Müll. Wenn Ruth Kotzian vom Schulalltag der zurückliegenden Zeit berichtet, ist das kaum zu glauben. Die traditionsreiche Grundschule, die aus dem 1892 stammt, präsentiert sich nun stimmungsvoll, in der lichtdurchfluteten Aula zeigten Schülerinnen und Schüler mit Gesang, Tanz und einem Gedicht von Bertolt Brecht ihr Können. An den Wänden hängen selbst gemalte und beschriftete Bilder, ein Schriftzug „Unsere Schule ist klasse“, bunte Frühlingsbilder und Willkommensgrüße in verschiedenen Sprachen. Doch der Schulalltag der rund 440 Schülerinnen und Schüler, die aus 31 Nationen stammen, und ihrer Lehrkräfte war oft alles andere als einfach.

Allein zehn Kilometer an neuen Kabeln wurde in der Grundschule verlegt

Architektin Kristin Kurczinski berichtete von Lärm, von Plänen, die erstellt wurden, wo gelernt und wo gearbeitet werden konnte. Arbeit gab es genug: 4300 Quadratmeter Schallschutzdecken mussten angebracht, 4100 Quadratmeter Boden verlegt und 7000 Quadratmeter Wände gestrichen werden. Zehn Kilometer Kabel wurden verlegt, erzählte Kurczinski von den Arbeiten auf der Baustelle. „Die vergangenen fünf Jahre an der Schule waren eine Herausforderung, aber wir haben es alle zusammen gut gestemmt“, sagte sie.

Mit dem Ergebnis sind nicht nur die Schulleiterin, Lehrer und Schüler zufrieden. Ruth Kotzian begrüßte und bedankte sich bei der anwesenden Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne), Vertretern des Stadtrats, städtischen Ämtern, staatlichem Schulamt, Regierung von Schwaben, Handwerkerbetriebe und Kooperationspartner. Sie hieß auch ehemalige Schulleiter, Mitarbeiter und den ehemaligen Bildungsreferenten Hermann Köhler willkommen - alle wollten sich den freudigen Anlass nicht entgehen lassen.

Knapp acht Millionen Euro wurden in die Generalsanierung der Grundschule Oberhausen-Mitte gesteckt. Foto: Annette Zoepf

Die Wohnbaugruppe Augsburg, vertreten von Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe, hatte die Bauherrschaft der knapp acht Millionen teuren Generalsanierung übernommen. Der Fokus der Arbeiten lag auf den Themen Brandschutz und Inklusion. So wurde durch einen Aufzug ein barrierefreier Zugang zum Neubau ermöglicht. Neben zeitgemäßen Fenstern wurden auch die in die Jahre gekommenen Sonnenschutzanlagen ersetzt, die Dachfläche erneuert und die Elektronik ausgetauscht. Daneben erhielt die Schule ein modernes Beleuchtungssystem.

Seit 2020 hat Augsburg rund 320 Millionen Euro in seine Schulen investiert

Oberbürgermeisterin Eva Weber betonte, dass die Grundschule ein wichtiger Identifikationspunkt für Oberhausen sei. „Unser Ziel ist es, in Oberhausen gute Bildung zu ermöglichen“, sagte sie. Dafür wurden bereits in den vergangenen Jahren hohe Summen in andere Oberhauser Schulen gesteckt und so auch in die Grundschule Oberhausen-Mitte. Schulen stünden bei Sanierungsmaßnahmen im Fokus. „Seit dem Jahr 2020 haben wir 320 Millionen Euro in Augsburger Schulen investiert, so viel wo noch nie in so kurzer Zeit. Das ist ein Kraftakt“, sagte sie. Mit Blick auf das geplante Sondervermögen Infrastruktur hoffe sie auf den „einen oder anderen Euro“, den Augsburg als Unterstützung aus Berlin erhalten und in weitere Schulsanierungsmaßnahmen stecken könnte. Bildungsbürgermeisterin Martina Wild brachte als Geschenk eine Felsenbirne mit, die in den Schulgarten gepflanzt wird.

Der Abschluss der Sanierungsarbeiten wurde stimmungsvoll mit vielen Beiträgen der Schülerinnen und Schüler in der Aula gefeiert. Foto: Annette Zoepf

Bei der Schulhausführung zeigte die Schulleiterin auch zwei neue Klassenzimmer im Erweiterungsbau, die von Deutschklassen genutzt werden. „Hier werden Kinder unterrichtet, die oft erst wenige Wochen in Augsburg sind und noch kein oder wenig Deutsch können. Nach einem Jahr werden sie in die anderen Klassen integriert“, erklärte sie. Dass das an der Grundschule besonders gut funktioniert, wurde in dem Lied „Ja, die Schul´ in Oberhausen“ klar, das der ehemalige Schulleiter Peter Nerb getextet hat und welches vom heutigen Team in der Schule weiter gedichtet und vorgesungen wurde.