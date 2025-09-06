Nachhaltig, aber verwirrend: Wie die Stadt Augsburg Papier spart

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer Stadt.

War ja gut gemeint. Mitteilung eines verzweifelten Lesers aus dem Domviertel. Man habe, schreibt er, an einem Morgen dieser Woche „endlich“ die Mauer entlang der Straße von Bewuchs befreit. Während sich manche Bürger freuen, wenn störendes Unkraut entfernt wird, ist dieser Mann vom Ergebnis wenig angetan. Feststellung eins: „Das Ganze wirkt ziemlich öde.“ Feststellung zwei: „Keine Touristen mehr, die die grüne Idylle fotografieren. Adieu Natur.“ Feststellung drei: „Endlich sieht man wieder die Graffiti an der Mauer.“ Feststellung vier: „Ein Igel ist hektisch geflüchtet.“ Im Rahmen der aktuellen Debatten um heißere Sommer hätte er sich eine andere Lösung gewünscht. Wenn schon mal Flächen in der Stadt begrünt seien, wäre es besser, „sie zu pflegen, als abzurasieren“. Wir stellen uns schon bildlich die Antwort des Grünamts auf eine etwaige Anfrage nach dem Warum vor: „Wir hatten leider kein Personal, das Mauergrün zu gießen.“

***

Gut gespart. Seltsamer Anblick letzte Woche am Spielplatz im Forsterpark. In der Nacht zuvor sind einige wenige Tropfen Regen gefallen, ein Spielgerät ist rundherum eingezäunt und folglich gesperrt. Am Gitter: Ein Zettel des Amts für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen. Aufgrund „des hohen Wasserstands“ sei der Spielplatz vorübergehend gesperrt. Passanten wundern sich: Kein anderes Gerät auf dem Spielplatz ist abgesperrt, nur das, das ausgerechnet auf einer erhöhten Stelle steht. Die Stadt weiß, Gott sei Dank, wie immer Antwort: Die neu eingebaute Vogelnestschaukeln (danke, hier haben wir etwas gelernt!) sei nur deshalb nicht nutzbar, weil die Rasensaat noch „vollumfänglich auflaufen“ müsse. Die Übersetzung liefert die Stadt dankenswerterweise mit: Der Rasen muss anwachsen. Ein Zusammenhang mit den Regenfällen sei nicht vorhanden. Wir schließen daraus: Das Schild ab Gitterzaun war wohl einfach von einer anderen Baumaßnahme übrig. Beruhigung in doppelter Hinsicht: In dieser Stadt wird auf Sicherheit geachtet und Papier gespart. Die Vogelnestschaukel übrigens ist inzwischen freigegeben. Das Schild kann also getrost anderswo erneut eingesetzt werden. Zum Glück hat‘s zuletzt geregnet...