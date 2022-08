Nachruf

"Er gehörte zu Augsburg": Zeitungsverkäufer Vladimir Kennerknecht ist tot

Plus Meist saß er an einem der Eingänge zum Augsburger Stadtmarkt, um seine Straßenzeitung zu verkaufen. Nun macht die Nachricht vom Tod Vladimir Kennerknechts die Runde.

Von Ina Marks

An Vladimir Kennerknecht kam keiner vorbei, zumindest wenn man den Stadtmarkt durch das Tor neben Feinkost Kahn betrat. In dem Durchgang saß nahezu täglich auf einem Stuhl der große Mann, grauer Rauschebart, Kappe auf dem Kopf, freundliches Gesicht. Eine seiner beliebten Stellen in der Innenstadt, wo er seine Straßenzeitung Die Wurzel verkaufte. Wie jetzt bekannt wurde, ist Vladimir Kennerknecht tot. Er soll bereits vor zwei oder drei Monaten gestorben sein – so genau weiß man das nicht. Ein Nachruf auf einen Mann, der zum Stadtbild gehörte, mit dem etliche Augsburgerinnen und Augsburger auf der Straße gerne plauderten, aber den offenbar keiner wirklich kannte.

