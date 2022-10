Nachruf

19:29 Uhr

Herbert Lorenz Mayr ist tot – für viele war er der "Fußball-Pfarrer"

Plus Herbert Lorenz Mayr hatte ein Leben lang ein Herz für den Sport. Jetzt ist der Geistliche im Alter von 83 Jahren gestorben.

Von Herbert Schmoll

Als Walther Seinsch im November 2000 die Augsburger Fußballbühne betrat, stand der FC Augsburg unmittelbar vor der Pleite. Damals flehte Pfarrer Herbert Lorenz Mayr nicht nur den heiligen Judas Thaddäus um Hilfe für seinen Lieblingsverein an, sondern half auch selbst - mit einer 1000-Mark-Spende. "Das Geld", sagte er ein Mal augenzwinkernd, "stammte nicht aus dem Opferstock, sondern aus meiner Privatschatulle." Mayrs Liebe zum Fußball war fast so alt wie er selbst: 83 Jahre. Neben dem katholischen Glauben war auch der Fußball sein Leben. Früher trat er selbst gegen den Ball, unter anderem bei den Datschiburger Kickers und in der Traditionsmannschaft des FCA an der Seite ehemaliger Größen wie dem Weltmeister von 1954, Uli Biesinger oder Willi Miller, dem Libero. Jetzt ist der katholische Geistliche nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben.

