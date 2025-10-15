Nach rund 20 Jahren: Optikerin Sabine Stief bekommt Kündigung für Laden in Augsburgs Innenstadt

Das Schreiben erreichte Sabine Stief völlig aus dem Nichts. „Danach befand ich mich in Schockstarre.“ Der Augsburger Augenoptiker-Meisterin ist nach rund 20 Jahren ihr Ladengeschäft am Martin-Luther-Platz mitten in der Innenstadt gekündigt worden. Im Frühsommer nächsten Jahres muss Stief mit dem alteingesessenen Familienbetrieb ausziehen. Derzeit weiß sie nicht weiter. Obwohl es in Zentrumslage einigen Leerstand gibt, schildert die Optikerin die Schwierigkeit, einen neuen Laden zu finden.

Sabine Stief ist eine gestandene Geschäftsfrau mit langer Berufserfahrung. Mitte der 90er Jahre hatte sie den Optikerladen ihres Vaters übernommen. Sie führte den Betrieb mit ihrer Schwester Michaela Knop erfolgreich weiter, zog damit 2007 von der Maximilianstraße noch zentraler an den Martin-Luther-Platz, der sich am Ende der Philippine-Welser-Straße befindet. Die Kündigung in diesem Frühjahr habe ihr den Boden unter den Füßen weggezogen, sagt sie. „Ich war fassungslos.“

Augsburger Optikerin Sabine Stief sucht neuen Laden in der Innenstadt

Die zuständige Hausverwaltung sagt auf Nachfrage unserer Redaktion, von einer Kündigung könne keine Rede sein. Es handele sich um eine einvernehmliche Lösung der Parteien. Nach einer Erneuerung der Heizung solle im Ladenlokal wieder Einzelhandel oder Dienstleistung angeboten werden. Laut Sabine Stief gab es nur eine spätere Einvernehmlichkeit, was den Auszugstermin angeht. Liebend gerne würde sie in dem Laden bleiben. Fest aber steht: Sie muss im Juni 2026 mit ihren Brillen raus. Viele ihrer Stammkunden bedauerten dies. „Ich erhalte aufmunternde Reaktionen. Kunden sagen, sie gehen mit mir mit. Manche wollen, dass ich wegen Parkplätzen das Zentrum verlasse.“ Wohin also? Sabine Stief, die seit Monaten eine Ladenfläche sucht, ist von den bisherigen Erfahrungen ernüchtert.

Klar, in der Innenstadt steht viel leer, sagt die Augenoptiker-Meisterin. Beispiele befinden sich gleich bei ihr am Martin-Luther-Platz, wo die Gastronomie nach der Aufgabe der Pizzeria NineOFive seit Jahren geschlossen ist, oder nebenan in der Philippine-Welser-Straße. Der Laden, in dem zuletzt der Concept-Store „My Wild Store“ beheimatet war, ist seit wenigen Monaten leer, auch wenn er aktuell mit einer temporären Kunstaustellung belebt wird. Die Sportkind-Geschäftsfrauen wollen ihren Laden Anfang nächsten Jahres schließen, auch die Kaufrausch-Inhaberinnen hören im kommenden Sommer auf. Einige Gespräche habe sie schon geführt. Die geforderten Ladenmieten hätten sie erschrocken.

„Sie sind zu hoch. Wir sind nicht nur Handel, sondern auch ein Handwerksbetrieb, wir müssen anders kalkulieren,“ erklärt die stellvertretende Landesinnungsmeisterin für Bayern. Tatsächlich werden angemessene Mietpreise angesichts des Leerstandes in Augsburgs Innenstadt häufig diskutiert.

Manche kämen ihren Mietern in Augsburg entgegen

Michael Tausch, Experte für Einzelhandelsimmobilien, sagte in einem Interview mit unserer Redaktion: „Würden wir alle Anfragen von Handyläden oder 24-Stunden-Kiosken annehmen, könnten wir die Innenstadt damit füllen.“ Doch man müsse dem Branchenmix gerecht werden. Vielfach könnten sich Einzelhändler die Mietpreise aber auch nicht leisten. Sabine Stief zahlt nach einer Erhöhung ihres Vermieters, wie sie erzählt, aktuell 35 Euro pro Quadratmeter. „Nun wurden mir Preise pro Quadratmeter bis zu 75 Euro angeboten.“ Andreas Gärtner vom schwäbischen Einzelhandelsverband beobachtet „kein einheitliches Bild“ bei den Vermietern. Manche kämen ihren Mietern finanziell entgegen, wenn etwa kein guter Umsatz erzielt werde, manche gingen jedoch nicht mit.

Eine Maklerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, meint: „Die Eigentümer oder Investoren, die nicht von ihren Mietvorstellungen abrücken wollen, stammen erfahrungsgemäß nicht aus Augsburg.“ Da werde ein Leerstand eher in Kauf genommen. Sabine Stief sucht indes weiter nach einem bezahlbaren Geschäft in der Innenstadt, auch wenn diese sich ihrer Meinung nach zuletzt negativ verändert habe.

„Als ich vor rund 20 Jahren an den Martin-Luther-Platz zog, hatte mich der Chef der Parfümerie Naegele von nebenan dazu beglückwünscht. „Sie werden sehen, das ist ein toller Standort und das Herz der Stadt“, habe er zu ihr gesagt. Er sollte nicht dauerhaft Recht behalten. „Seit Karstadt weg ist, ist die Kundenfrequenz rapide gesunken, auch der Weggang von Eckerle tat uns weh.“ Zuerst habe sie sich gewundert, warum sie weniger Brillen der Marke Carrera verkaufe. „Bis mir auffiel, dass die männlichen Eckerle-Kunden fehlten.“ Seitdem es gegenüber keine Gastronomie mit Außenbewirtung mehr gebe, sei die Nachfrage an Sonnenbrillen gesunken. Und trotzdem würde die Augenoptiker-Meisterin gerne im Zentrum bleiben. „Mein Herz schlägt für die Innenstadt und ich hoffe, dass sie wieder belebter wird. Ich will dazu weiter beitragen.“