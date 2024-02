Nordsee-Filiale am Stadtmarkt ist wegen Personalmangel geschlossen

Kunden stehen auf dem Augsburger Stadtmarkt aktuell vor verschlossenen Türen. Ob die Filiale wieder öffnen wird, ist unklar.

Der Augsburger Stadtmarkt macht aktuell eine turbulente Zeit durch. Zuletzt haben viele Händler aufgehört, neue sind hinzugekommen. Aktuell stehen Kunden bei Nordsee vor verschlossenen Türen. Die Filiale ist derzeit geschlossen.

Ein Schild an den Eingangstüren informiert Besucher. Aufgrund von akutem Personalmangel sei die Filiale vorübergehend geschlossen. Gleichzeitig wird um neues Personal geworben. Die Filiale in der City-Galerie ist geöffnet. Ob und wann das Geschäft auf dem Stadtmarkt wieder öffnen wird, ist nicht absehbar, wie Jutta Schnüttgen erklärt.

Sie betreibt als Franchisenehmerin die beiden Standorte. "Es will einfach keiner mehr in der Gastronomie arbeiten, ich finde keine Mitarbeiter", sagt sie. Das Personal reiche gerade mal so für den Betrieb der Filiale in der City-Galerie. "Und da habe ich einfach mehr Frequenz als am Stadtmarkt." Seitdem der dortige Standort schließen musste, kämen viele bisherige Stadtmarktkunden extra in die City-Galerie. "Wir haben das Sortiment hier entsprechend angepasst", so Schnüttgen. (gau)