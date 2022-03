Nahverkehr in Augsburg: Tarifänderungen könnten 2023 kommen

Plus Im Augsburger Nahverkehr soll es ein neues Ticketangebot geben. Wird es nach der Kritik an der Tarifreform auch dort Änderungen geben?

Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund plant für das Jahr 2023 neue Ticketangebote. Etwaige Änderungen würden dann wohl auch den Nachbesserungsbedarf berücksichtigen, den Teile der Politik nach der Tarifreform von 2019 sehen. In der Arbeitsgruppe würden momentan Produkte diskutiert, die "das neue Mobilitätsbedürfnis der Bürger bedienen sollen", so AVV-Sprecherin Irene Goßner. Ziel sei ein Start im kommenden Jahr.