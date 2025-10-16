Nahverkehrspreise, Tempo 30, Graffiti: Was die Augsburger bewegt

Gute vier Stunden haben mehr als 100 Bürger am Mittwochabend bei der städtischen Bürgerversammlung die Stadtspitze um Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) gelöchert und Anträge gestellt. Das Spektrum reichte vom Wunsch nach besserer Verständlichkeit von Ämterschreiben (“kein Beamtendeutsch“) bis hin zu möglichst viel Tempo 30 in der Stadt. Mit einer Reihe von Anträgen wird sich innerhalb einer Drei-Monats-Frist der Stadtrat befassen müssen, nachdem sie in der Versammlung eine Mehrheit bekamen. In seiner Entscheidung ist der Stadtrat aber frei. Die Stadt muss mindestens einmal im Jahr eine solche Versammlung abhalten, um Bürgern die Möglichkeit zu geben, Anliegen direkt zu platzieren. Hier ein Ausschnitt aus den Themen:

Nahverkehr: Ein Bürger beantragte eine Senkung der Ticketpreise. In der früheren Zone 1 soll die Fahrt demnach für einen Euro möglich sein. „Im Vergleich zum aktuellen Einzeltarif ist oft das Auto günstiger“, so der Bürger. Oberbürgermeisterin Weber sagte, sie halte den Nahverkehr auch für zu teuer, gleichzeitig habe man ein Kostenproblem. Im Durchschnitt sei ein Ticket schon jetzt zu 70 Prozent bezuschusst. Der Fahrgast zahle nur 30 Prozent. Eine Preissenkung bringe das System zu Kippen. Sie könne wenig Hoffnung machen, in den Stadtrat kommt das Thema dennoch.

Tempo 30: Womöglich wird es künftig in der Ulmer Straße zwischen Wertachbrücke und Oberhauser Bahnhof Tempo 30 geben. Baureferent Steffen Kercher sagte, man werde den Antrag eines Bürgers prüfen. Bisher sei diese Fragestellung schon mehrmals untersucht worden, nach den jüngsten Änderungen in der Straßenverkehrsordnung habe man aber die Möglichkeit, bis zu 500 Meter lange Stücke zwischen zwei Tempo-30-Abschnitten zu überbrücken. Eine Mehrheit bekam auch der Antrag eines Bürgers, dass die Stadt eine möglichst flächendeckende Ausweisung von Tempo 30 prüft.

Graffiti : Ein Antrag aus der Bürgerschaft zielte darauf ab, die Entfernung von Graffiti und Aufklebern voranzubringen. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sagte, speziell das Thema Sticker nehme aktuell überhand. „Beschädigungsfrei sind die fast nicht von Schildern entfernbar.“ Man prüfe nun Lösungen mit Sandstrahlen (bei Graffiti) und Laser (bei Aufklebern) im Rahmen eines Pilotprojekts in der Innenstadt.

Gebäudedämmung: Eine Immobilieneigentümerin aus Kriegshaber beklagte, dass das Bauordnungsamt die Dämmung ihres Hauses zur Straßenseite hin verbot, weil dann der Gehweg zu schmal werde. In Zeiten des Klimawandels müsse man aber um jedes Haus froh sein, das weniger Energie verbraucht. Kercher sagte, dass sich die Behörde den Antrag nochmal anschauen werde. Allerdings bekomme man ein Sicherheitsthema, wenn der Gehweg ohnehin schon zu schmal sei, wie in manchen älteren Vierteln der Fall.

Schwimmbäder: Mehrere Anträge gab es zum Thema Schwimmbäder aus dem Kreis von Schwimmvereinsmitgliedern. Gefordert wurden Sprungbretter in allen Hallen- und Freibädern, nachdem die Sprunganlage in Haunstetten abgerissen werden musste. Auch ein 50-Meter-Hallenbad und die provisorische Überdachung eines Freibads als Ersatz während der anstehenden Arbeiten am Spickelbad wurden gewünscht. Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) sagte zu, alles zu prüfen, machte aber begrenzte Hoffnungen.