Neubau beim Sparkassen-Altenheim in Augsburg kommt voran

Augsburg

Neubau beim Sparkassen-Altenheim in Augsburg kommt voran

Beim Richtfest für die Anlage „Betreutes Wohnen“ wird die Bedeutung des Projekts hervorgehoben. Der Fahrplan steht.
Von Michael Hörmann
    Richtfest Sparkassen Altenheim, Baumgartner Straße
    Richtfest Sparkassen Altenheim, Baumgartner Straße Foto: Peter Fastl

    In der Nähe des Parks am Roten Tor wächst derzeit ein Stück Zukunft für Augsburgs Seniorinnen und Senioren: Bis Herbst 2026 entstehen hier laut Mitteilung der Stadt exakt 69 barrierefreie Wohnungen für Betreutes Wohnen mit einem großzügigen Gemeinschaftsraum und moderner Ausstattung.

    Der Ersatzbau mit einer Tiefgarage entsteht direkt neben dem bestehenden Sparkassen-Altenheim mit seinen 141 stationären Pflegeplätzen. Er ergänze damit künftig das Angebot für Betreutes Wohnen in zentraler Lage. Beim Richtfest hoben Oberbürgermeisterin Eva Weber und Sandra Peetz-Rauch, Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg, die Bedeutung des Projekts hervor. Der traditionelle Richtspruch des Bauleiters war der symbolische Höhepunkt des Festes.

