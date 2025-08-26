Icon Menü
Neubau der Uniklinik bietet große Chancen für den Wirtschaftsstandort Augsburg

Augsburg

Tausende neue Arbeitsplätze? Welche Chancen der Uniklinik-Neubau für Augsburg birgt

Die Uniklinik 2.0 kommt – und die Wirtschaft am Standort Augsburg wittert im Milliardenprojekt enorme Möglichkeiten. Welche Branchen besonders vom Neubau profitieren könnten.
Von Max Kramer
    Wegen des neuen Medizincampus ist der Bereich rund um die Augsburger Uniklinik schon jetzt teils Baustelle. Der geplante Neubau stößt jedoch in eine neue Dimension. Die regionale Wirtschaft sieht im Projekt große Chancen.
    Wegen des neuen Medizincampus ist der Bereich rund um die Augsburger Uniklinik schon jetzt teils Baustelle. Der geplante Neubau stößt jedoch in eine neue Dimension. Die regionale Wirtschaft sieht im Projekt große Chancen. Foto: Ulrich Wagner

    Etliche Fragen zum Neubau der Uniklinik Augsburg (UKA) sind noch ungeklärt, nicht einmal der geplante Standort im Westen des Bestandsbaus steht endgültig fest. Verantwortliche von Uniklinik, Freistaat, Stadt oder Wirtschaft werden aber nicht müde, schon jetzt die enormen Chancen des Vorhabens zu betonen – gerade auch für den Standort Augsburg. Doch wo liegen sie genau – und wer kann am meisten profitieren? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

