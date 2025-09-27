Icon Menü
Fünf Thesen zur Augsburger Kommunalwahl 2026

Kommentar

Neue Bündnisse, Scheinriesen und der „Rampensau-Faktor“: Fünf Thesen zur Augsburger Kommunalwahl

Das Kandidaten-Tableau zur Kommunalwahl steht inzwischen weitgehend. Eine Standortbestimmung, wer es in die OB-Stichwahl schaffen könnte - und welche Überraschungen denkbar sind.
Stefan Krog
Von Stefan Krog
    • |
    • |
    • |
    Ins Augsburger Rathaus wird nach der Kommunalwahl und der abgeschlossenen Sanierung im kommenden Mai ein neuer Stadtrat einziehen.
    Ins Augsburger Rathaus wird nach der Kommunalwahl und der abgeschlossenen Sanierung im kommenden Mai ein neuer Stadtrat einziehen. Foto: Anne Wall (Archiv)

    Fünfeinhalb Monate vor der Kommunalwahl in Augsburg haben die wesentlichen Bewerber ihr Personaltableau festgezurrt, auch wenn es in einem Fall ziemlich geruckelt hat (was den Freien Wählern aber zumindest dabei geholfen hat, Aufmerksamkeit bei der Präsentation ihres neuen Kandidaten zu wecken). Mit der heißen Phase des Wahlkampfs warten die Parteien noch bis nach Weihnachten, doch dass im März gewählt wird, merkt man an der Aufgeregtheit, mit der die Belegung des Rosenaustadions oder marode Sprungbretter diskutiert werden. Bis zur Wahl ist noch viel Zeit, doch ein paar Feststellungen und Vermutungen zur Frage, wer künftig Oberbürgermeister wird und wer im Rathaus regiert, lassen sich schon anstellen.

