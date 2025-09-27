Neue Bündnisse, Scheinriesen und der „Rampensau-Faktor“: Fünf Thesen zur Augsburger Kommunalwahl

Fünfeinhalb Monate vor der Kommunalwahl in Augsburg haben die wesentlichen Bewerber ihr Personaltableau festgezurrt, auch wenn es in einem Fall ziemlich geruckelt hat (was den Freien Wählern aber zumindest dabei geholfen hat, Aufmerksamkeit bei der Präsentation ihres neuen Kandidaten zu wecken). Mit der heißen Phase des Wahlkampfs warten die Parteien noch bis nach Weihnachten, doch dass im März gewählt wird, merkt man an der Aufgeregtheit, mit der die Belegung des Rosenaustadions oder marode Sprungbretter diskutiert werden. Bis zur Wahl ist noch viel Zeit, doch ein paar Feststellungen und Vermutungen zur Frage, wer künftig Oberbürgermeister wird und wer im Rathaus regiert, lassen sich schon anstellen.

