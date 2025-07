Neue Führung bei der IG Metall Augsburg

Ferdije Rrecaj und Matti Riedlinger bilden ab Anfang August die neue Führungsspitze der IG Metall Augsburg. Bei der Delegiertenversammlung der IG Metall Augsburg wählten rund 130 anwesende Delegierte aus den Betrieben in Augsburg und der Region, das neue Führungsduo. Das teilt die IG Metall in einer Pressemeldung mit.

Seit Ende Januar 2025 hatte Torsten Jann die IG Metall Augsburg interimsweise als 1. Bevollmächtigter und Geschäftsführer geleitet, nachdem zuvor Roberto Armellini sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. Jann war gemeinsam mit Ferdije Rrecaj aktiv, die bereits 2. Bevollmächtigte und Geschäftsführerin war. Er wird die Geschäftsstelle nach einer kurzen Übergangsphase Anfang August verlassen und sich innerhalb der IG Metall neuen beruflichen Aufgaben widmen.

Dann übernimmt das neu gewählte Führungsduo.

Die erfahrene Gewerkschafterin Rrecaj ist ausgebildete Friseurin und Logistikfachkraft. Sie war viele Jahre ehrenamtlich im Betrieb aktiv, bevor sie über den zweiten Bildungsweg ein Studium absolvierte und dann zur IG Metall wechselte. Ehe sie nach Augsburg kam, war sie langjährig in der Erwachsenenbildung tätig und leitete zuletzt ein IG Metall-Bildungszentrum. „Angesichts der gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen ist es entscheidend, dass wir als IG Metall Augsburg eine aktive und gestaltende Rolle einnehmen“, so Rrecaj.

„Augsburg braucht eine IG Metall, die an der Seite der Menschen steht“

Mit Matti Riedlinger erhalte die IG Metall Augsburg einen engagierten, regional verwurzelten und betrieblich erfahrenen 2. Bevollmächtigten, so die IG Metall in ihrer Pressemeldung. Riedlinger war zunächst als Elektroniker bei Osram tätig und bildete sich zum Wirtschaftsjurist weiter. Er sammelte bisher Erfahrung in der Arbeitnehmervertretung als Betriebsrat (Osram und MAN Truck & Bus) und als langjähriger Aktiver der IG Metall. „Augsburg und Nordschwaben brauchen eine starke und verlässliche IG Metall, die zuhört, Haltung zeigt und an der Seite der Menschen steht.“, so Riedlinger .

Die IG Metall Augsburg hat über 27.000 Mitglieder in über 100 Betrieben in Augsburg und Nordschwaben. Sie vertritt die in ihren organisierten Beschäftigten der Branchen Metall/Elektro, Stahl, Textil/Bekleidung, Holz/Kunststoff und Informations- und Kommunikationstechnologie sowie viele Handwerksbereiche. (nist)