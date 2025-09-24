Richtfest beim WBG-Neubauprojekt in der Urmelstraße

Die städtische Wohnbaugruppe kommt im Lechhauser „Puppenkistenviertel“ im Nordosten der Stadt nahe der Stätzlinger Straße voran: Am Mittwoch wurde Hebauf auf der Baustelle für die Wohnanlage gefeiert, die 47 Wohnungen bieten soll. Die Fertigstellung ist für Sommer 2026 geplant. Das Projekt ist aktuell die einzige Neubau-Baustelle der WBG, nachdem wegen der unklaren Förderlage zuletzt Projekte im sozialen Wohnungsbau auf Eis gelegt werden mussten (wir berichteten).

„Mit der Wohnanlage Urmelstraße schaffen wir dringend benötigten Wohnraum, der für alle Einkommensgruppen erschwinglich ist“, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) beim Richtfest. Die Stadt hatte der WBG das Grundstück übertragen. Für ein kommunal finanziertes Wohnungsbauprogramm als Ersatz für die staatliche Förderung gibt es allerdings kein Geld.

Neubauprojekt in Augsburg: So hoch soll die Miete sein

Die Miete für die Wohnungen wird, damit der Bau finanzierbar ist, bei 14,50 Euro liegen. Die künftigen Mieter erhalten aber einkommensabhängig eine staatliche Förderung: In der niedrigsten Stufe zahlen Haushalte um die sieben Euro pro Quadratmeter, in der höchsten Einkommensstufe, die auch Mittelschichtfamilien umfasst, werden 9,50 Euro fällig. Der Komplex in der Urmelstraße ist nach dem „Michaelipark“ in Pfersee das zweite WBG-Neubauprojekt in Holzbauweise. Die Kosten (inklusive Grundstück) liegen bei 21,2 Millionen Euro.

Die WBG plant, nachdem der Freistaat zuletzt kurzfristig die Fördermisere mit Zusatzgeld überbrückte, im November im Brunnenlechgäßchen nahe der Technischen Hochschule den Spatenstich für 33 Wohnungen als Ersatz für einen Altbau. 2026 könnte – vorausgesetzt, es gibt genug Fördergeld – der Bau von 185 Wohnungen in der Schillstraße (Lechhausen) auf dem früheren Betriebshof der WBG starten, 2027 könnten 70 Wohnungen in Inningen folgen.